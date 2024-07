Kako pomoći mački da izgubi na težini

Pretilost je značajan problem među mačkama te se, primjerice, jedna od četiri mačke u U.K.-u smatra pretilom. To može imati ozbiljan utjecaj na njihovu dugovječnost i cjelokupno zdravlje, no pomoću odgovarajućeg programa gubitka težine, 80 % do 90 % mačaka dostigne svoju ciljnu težinu.

Odgovarajuća prehrana koja može vašoj mački pomoći pri gubitku tjelesne težine

Prehrana namijenjena gubitku težine vaše mačke usmjerena je na tri opća načela: smanjenje količine kalorija koje unose, upravljanje osjećajem gladi tijekom dijete te prilagođavanje količine esencijalnih hranjivih tvari kako bi se uravnotežila cjelokupna formula. Tako osiguravate da je mačka pravilno hranjena uravnoteženom prehranom, a mačka se osjeća sito i zadovoljno te se uz to značajno smanjuje razina unesene energije.

Hranjenje mačke manjim količinama njene uobičajene hrane nije učinkovit način poticanja mršavljenja. Takva praksa u nekim slučajevima čak može biti opasna za mačku, jer će izostati unos esencijalnih hranjivih tvari.

Prehrana namijenjena gubitku težine obično bi trebala imati viši udio bjelančevina od mačkine uobičajene hrane, kako bi se održala mišićna masa i nadoknadilo ograničenje veličina porcija, malu količinu masti i visok udio minerala i vitamina. Takva prehrana također može sadržavati aktivne hranjive tvari, koje pomažu podržavati zdravu pokretljivost zglobova, kao i zdravlje kože i dlake.

Najnoviji i najnapredniji načini prehrane koje preporučuju veterinari uključuju mješavine vlakana i precizne formule koje pomažu u održavanju osjećaja sitosti kod mačke, a time i smanjuju mogućnost „moljenja” za hranu, što ujedno znači i uspješniji program mršavljenja.

Drugi način na koji svojoj mački možete pomoći da smršavi jest da joj osigurate dovoljno svježe vode na različitim mjestima u kući. Tako ćete osigurati da mačka dovoljno pije, čime će se olakšati njezina probava.