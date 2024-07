​Simptomi probavnih problema kod mačke

Kad je riječ o probavnim problemima, mačke mogu patiti od višestrukih problema prouzročenih mnogobrojnim stvarima, stoga je korisno znati kako prepoznati znakove probavnih tegoba.

Vaša mačka ima poteškoća s jelom ili gutanjem

Ako vaša mačka ima opstrukciju u jednjaku (kao što je kuglica dlake) ili mišići jednjaka ili želuca ne funkcioniraju pravilno, možda ćete primijetiti da ima poteškoća s jedenjem ili gutanjem.

Primijetit ćete da nerado jede - zato što joj to može biti bolno - a ako jede, to može biti teško ili neprirodno. Može povratiti hranu; tada pasivno izbacuje hranu, obično ubrzo nakon što su je pojela i bez ikakvog upozorenja. Može kašljati, što je prouzročeno neprobavljenom hranom koja joj je zapela u jednjaku.

Vaša mačka povraća ili izbacuje kuglice dlake

Nije neobično da mačke povremeno povraćaju, posebice ako su pojele nešto što njihovo tijelo prepoznaje kao štetno. Često povraćanje, dvaput mjesečno ili više, može biti pokazatelj ozbiljnijeg problema, kao što su infekcija, upalna bolest ili čir, no mačke mogu povraćati iz raznih razloga. Kada vaša mačka povraća, izbacuje hranu koja je djelomično probavljena u želucu ili žuči, često dosta vremena nakon jela. To se razlikuje od regurgitacije koje je pasivnija, neposredna reakcija.

Ako vaša mačka povrati kompaktan, zapetljan grumen dlake, možda ju muče kuglice dlake. Do njih dolazi kada se višak dlake koja se unosi uređivanjem dlake zalijepi u probavnom sustavu vaše mačke. Inače bi vaša mačka probavila i izbacila ove dlake, ali ako ih ima previše, tijelo to ne može učiniti i formiraju se kuglice dlake. Dok su dugodlake mačke podložnije ovom problemu, to je osobit problem kod kućnih mačaka jer one više vremena posvećuju uređivanju dlake od mačaka koje borave na otvorenom. Neke mačke neće povratiti potpuno oblikovanu kuglicu dlake, ali će imati dlake u povraćenom sadržaju.