Važan dio higijenskog režima mačke je redovito uređivanje dlake, ali ako primijetite da se mačka češe više nego inače, to može biti znak da ju nešto muči.

Zašto se mačke češu?

Ako mačka osjeća nelagodu na koži, češanjem će automatski pokušati ublažiti iritaciju. Međutim, mogla bi si nastojati olakšati svrbež i lizanjem iritiranog područja; njihov hrapavi jezik ima učinak „češanja“ kože, dok lizanjem mačka čisti kožu od mogućih iritansa. Mačka koja se često ili agresivno češe ili uređuje dlaku vjerojatno pati od problema koji se ne može lako riješiti.

Nametnici i vaša mačka

Ako vaša mačka ima parazitsku infekciju ili reakciju na nametnika, to će vjerojatno dovesti do čestog češanja. Mnoge mačke ne pokazuju očite znakove prisutnosti nametnika, ali ako je mačka preosjetljiva na ugrize nametnika, to može rezultirati intenzivnim češanjem. Buhe su najčešći nametnici na mačkama, ali mačke mogu patiti i od brojnih drugih nametnika. Šuga je posljedica druge vrste nametnika, grinja, koji uzrokuju ekstremno svrabljive lezije na čelu i rubovima ušiju mačke.