Zašto moja mačka gubi na težini?

Od faze mačića do odrasle dobi, težina mačke prirodno se mijenja pod utjecajem različitih čimbenika kao što su spol, pasmina, dob, način života i prehrana. No ako primijetite iznenadno smanjenje težine vaše mačke, važno je obratiti se veterinaru jer to može biti pokazatelj ozbiljnijeg problema koji je uzročnik gubitka težine. Gubitak težine može se odvijati uz normalan apetit ili pak apetit može biti povećan ili smanjen.

Poremećaji gastrointestinalnog (GI) sustava kod mačaka

Osjećaj nelagode, boli ili iritacije probavnog sustava može dovesti do gubitka apetita, a posljedično i do gubitka na težini jer mačka odbija jesti. Poremećaji probavnog sustava uključuju upalnu bolest crijeva, neravnotežu crijevne flore, alergije na hranu ili probleme s radom tankog crijeva. Mogli biste primijetiti da dlaka i koža vaše mačke izgledaju lošije nego inače.

Sistemska bolest

Mačke sa sistemskim bolestima, kao što su kronična bolest bubrega, hipertireoza ili dijabetes, mogu pokazivati znakove gubitka težine. Ovisno o tome koja bolest uzrokuje gubitak težine, apetit će vaše mačke možda ostati nepromijenjen. Važno je posjetiti veterinara kako bi se isključile bolesti poput ovih koje mogu uzrokovati gubitak težine.

Mačke i bolesti jetre

Mačke često ne pokazuju kliničke znakove bolesti jetre sve dok ona znatno ne napreduje. Doduše, gubitak težine rani je znak te bolesti popraćen malaksalošću, povraćanjem i odbijanjem jela.