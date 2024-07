U čemu je razlika između FCV-a i FHV-a?

Mačji kalicivirus uzrokuje FCV, a uobičajeni simptomi uključuju:

iscjedak iz nosa

upalu desni

čireve u ustima.

To je virus bez ovojnice, što znači da je relativno otporan na vanjski okoliš te da ga je teško ukloniti. Nakon infekcije, potpuni oporavak mačke može trajati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci.

Mačji herpesvirus (FHV) zahvaća oči u obliku konjunktivitisa i čireva na rožnici, te uzrokuje iscjedak iz nosa.

Ova su dva virusa prilično različita, ali ponekad se mogu zamijeniti jer su često uključeni u „mačju gripu”, sindrom koji je karakterističan po infekcijama oka (konjunktivitis, iscjedak), iscjetku iz nosa, upali usne šupljine i čirevima u usnoj šupljini.

Koje se nuspojave mogu pojaviti kod mačića koji je obolio od FCV-a?

FCV može imati dramatične posljedice za mačke, osobito mačiće, jer utječe na njihovu sposobnost hranjenja. Osjetilo njuha je vrlo važno za hranjenje mačaka zato što začepljeni nos može uzrokovati odbijanje hrane, a još jedan uzrok nejedenja mogu biti bolne lezije u ustima.

Kako se širi FCV?

FCV se širi na sljedeće načine:

izravno između mačaka

ljudskim putem, nakon diranja mačke i ne pranja ruku



Predmeti koji svakodnevno dolaze u kontakt sa zaraženom mačkom, kao što su zdjelice za hranu, kavezi i četke, također se moraju redovito čistiti kako bi se zaustavilo širenje zaraze.

Može li se moj mačić izložiti FCV-u u kontaktu s drugim mačkama?

Vaš mačić može biti izložen virusu čak i kada stupa u kontakt s drugim mačkama koje izgledaju zdravo.

Životinja koja ne pokazuje znakove bolesti može svejedno biti prijenosnik nekih bolesti kao što je mačji kalicivirus. Taj zdravi prijenosnik može predstavljati rizik za druge članove zajednice, osobito mačiće.

Hoće li se mačić oporaviti ako se zarazi mačjim kalicivirusom?

Mačji kalicivirus postoji kao širok raspon sojeva, što znači da se mačka tijekom svog života može zaraziti mnogo puta, na sličan način kao što se ljudi više puta zaraze običnom prehladom.

Česta je zabluda da se mačke ne mogu riješiti FCV-a nakon što se prvi puta zaraze. Zapravo, u slučaju prve infekcije kod osjetljive životinje, mačka može i ne mora razviti simptome. Nakon te faze, ona nastavlja nositi virus od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, ali u većini slučajeva se na kraju oporavi. To osobito vrijedi za životinje koje žive same i ne zaraze se ponovno.

Kod mačaka koje žive zajedno problem je u tome što virus cirkulira, pa se mogu zaraziti više puta (ili u kontaktu s drugim mačkama ili putem onečišćenog okoliša zato što je virus otporan na vanjske uvjete).



Upamtite: mačka koja živi sama i zaražena je kalicivirusom trebala bi potpuno eliminirati virus nakon razdoblja od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci.

Kako mogu spriječiti zarazu svog mačića mačjim kalicivirusom?

Cijepljenje mačića može spriječiti širenje zaraznih bolesti, uključujući FCV. Neka su cijepljenja obvezna, a druga se samo preporučuju. Potonja mogu varirati ovisno o mjestu, dobi, načinu života i imunološkom statusu mačića ili mačke.

Osnovna preporučena cjepiva za mačiće uključuju cijepljenje za:

mačji kalicivirus (FCV)

mačji virus panleukopenije (FPV)

mačji herpesvirus (FHV-1)

virus bjesnoće (RV)

Cijepljenja su najučinkovitija kada se obavljaju na fiksne datume s docjepljivanjima u određenim vremenskim razmacima.

Kada treba cijepiti mačića?



Prva bi cijepljenja trebalo obaviti između sedam i devet tjedana starosti mačića. Razgovarajte sa svojim veterinarom jer će on moći procijeniti profil rizika za mačku i najbolju dob za cijepljenje.