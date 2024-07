Preuzimanje mačića i prvi tjedan s vama

Nikada ne biste trebali usvajati mačića prije osmog tjedna starosti, a neki će ih uzgajivači držati s majkom i drugim članovima legla sve dok ne napune 12 tjedana. Do te bi se dobi trebali odviknuti od majčinog mlijeka i naučiti osnovne socijalne vještine koje će im trebati za interakciju s drugim mačkama. U dobi od 8 do 16 tjedana, mačić će početi razumjeti svoj položaj u kućanstvu, stoga je to dobro razdoblje da ga preselite u svoj dom.