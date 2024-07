Razvoj mozka

Mačići rastu nevjerojatnom brzinom. Iz sićušnih kuglica krzna izrastu u veće mačiće u tren oka, a do trenutka kada dosegnu odraslu dob, bit će i 40-50 puta veći od svoje porođajne težine. Mislite da je to nevjerojatno? Pa, strpite se jer postaje još bolje! Mačići se rađaju slijepi, sa zatvorenim očima, ali do 8 tjedana starosti već imaju dobro razvijen 3-D i noćni vid. A jeste li možda znali da su njihovi okusni pupoljci već nakon 10 dana od rođenja dovoljno razvijeni za razlikovanje gorčine, kiseline, slanosti i pikantnih okusa? Zadivljujuće! Naposljetku, njihov mozak i živčani sustav također se razvijaju nevjerojatnom brzinom, osobito u prvih nekoliko tjedana, a za kratka 3 mjeseca, mozak vašeg mačića bit će veličine mozga odrasle mačke.

Detaljniji pogled na ovo ključno razdoblje života mačića.

Sigurno će vas iznenaditi informacija da se gotovo sve unutar tijela vašeg mačića razvija u isto vrijeme. Osim mozga i okusnih pupoljaka, mijenja se i struktura kostiju, formirajući lokomotorni sustav, koji pomaže vašem mačiću da se kreće. Živčani sustav mačića postaje sve učinkovitiji, poboljšava i prerađuje poruke između mozga i tijela - i tada prestaju smiješno hodati i postaju okretniji.



Kako postaju mobilniji, njihov teritorij raste, pa tako i njihova znatiželja. Sada neprestano uče o svom okruženju i ljudima oko sebe. Ovaj period učenja dostiže vrhunac u dobi od oko 8-9 tjedana starosti, što je savršeno vrijeme za početak treniranja kako bi se razvili u dobro odgojene odrasle mačke. Osim toga, ovo je pravi trenutak i da poduzmete mjere zaštite u svom domu za njihovu sigurnost!



Kako bi vaš mačić biti u najboljoj formi dok sve ovo postiže, potrebno mu je odgovarajuće gorivo. Nedostatak hranjivih tvari u ovoj ključnoj fazi može dovesti do dugoročnih zdravstvenih problema, kao što su slab vid ili čak sljepoća. Zato je toliko važno mačićima pružiti odgovarajuću prehranu, namijenjenu ovoj specifičnoj fazi u njihovom životu kada se njihov mozak razvija.