KITTEN Loaf in sauce

ROYAL CANIN® Kitten in Loaf proizvod je posebno formuliran kako bi se zadovoljile prehrambene potrebe mačića u "fazi očvršćivanja" tijekom rasta. Ova formula je prikladna za mačiće u dobi od 4 do 12 mjeseci, razdoblju kada prolaze kroz značajne fizičke promjene i promjene u ponašanju. Ova precizno razvijena i iznimno ukusna prehrana mekane teksture paštete namijenjena je mačićima u razvoju. Sadrži i hranjive tvari poput vitamina C i E, za podršku razvoju zdravog imunološkog sustava mačića. Ovi prehrambeni antioksidansi dokazano stimuliraju veći i brži porast antitijela nakon cijepljenja. ROYAL CANIN® Kitten in Loaf hrana također je obogaćena omega-3 masnim kiselinama (DHA) za podršku razvoju mozga i zdravog vida. Zahvaljujući kombinaciji korisnih prebiotika (MOS) i lako probavljivih bjelančevina, ROYAL CANIN® Kitten in Loaf hrana također pomaže u održavanju zdrave ravnoteže crijevne mikrobiote (crijevne flore) za dobru probavu. ROYAL CANIN® Kitten mokra hrana, u teksturi paštete, stvorena je da zadovolji i najizbirljivije mačje nepce. Ova mokra hrana vašem mačiću nudi pozitivno osjetilno iskustvo, podržava zdravu hidrataciju i savršena je za kombinirano hranjenje s ROYAL CANIN® Kitten suhom hranom u granulama. Kada vaš mačić navrši 12 mjeseci, trebat će prehranu koja je posebno prilagođena njegovim prehrambenim potrebama odrasle mačke. U ovoj je fazi preporučljiv postepen prelazak na ROYAL CANIN® liniju proizvoda za odrasle mačke, dostupnih u obliku suhe i mokre hrane (u teksturi paštete, komadića u umaku, komadića u želeu).

