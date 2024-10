Posebne hranidbene namjene

ROYAL CANIN® RENAL WITH CHICKEN tanki komadići u umaku je potpuna dijetetska hrana za mačke formulirana za potporu rada bubrega u slučaju kronične bubrežne insuficijencije, sadrži nisku razinu fosfora te ograničenu razinu bjelančevina koje su visoke kvalitete. RENAL WITH CHICKEN hrana formulirana je i za smanjenje nastanka oksalatnih kamenaca zahvaljujući niskoj razini kalcija i vitamina D te zahvaljujući svojstvu zaluživanja mokraće. PREPORUKE: Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti savjet veterinara. U početku koristite RENAL WITH CHICKEN hranu do 6 mjeseci u slučaju kronične bubrežne insuficijencije i za smanjenje stvaranja oksalatnih kamenaca.