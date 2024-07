Sve što trebate znati o toj pasmini



Sa svojim molećivim pogledom, obješenim ušima i izražajnim očima, nije ni čudo što su biglovi jedna od najomiljenijih pasmina pasa. Biglovi su nježni i opušteni psi i ujedno imaju i sjajan temperament, a uz malo obuke odlični su s djecom, kao i s drugim životinjama.

Iako porijeklo biglova nije u potpunosti poznato, smatra se da su s nama već mnogo stotina godina. Najvjerojatnije izvorno potječu od rimskih lovačkih goniča, a u Britaniji su postali popularni tijekom 19. stoljeća. Klub biglova osnovan je 1890., a uskoro je uslijedio i standard pasmine.

Prema Američkom kinološkom klubu biglovi danas spadaju u jednu od deset najpopularnijih pasmina na svijetu. Redovito se pojavljuju i na našim malim ekranima. Igrali su glavne uloge u svemu, od animiranih serija Wallace i Gromit i popularne TV serije Zlatne godine do dječjeg filma Shiloh. Tu je naravno i Snoopy, najpoznatiji bigl ikad, koji se pojavio u stripu Peanuts.

Sa svojim crvenkastim, crno-bijelim krznom bigl je izgledom sličan lisičaru, iako je potonji mnogo veći. Osim toga, unutar same pasmine bigla postoje dvije različite varijante. Američki kinološki klub razlikuje one manje od 33 centimetara u visini grebena i one od 33 do 38 centimetara, iako u Ujedinjenom Kraljevstvu mogu biti nešto veći.

Uz prilično čvrstu konstituciju, bigl je zdrava pasmina psa s dugim životnim vijekom. Doista, mnogi biglovi dožive visoke godine.

Biglovi su aktivni i energični i potrebno im je najmanje sat vremena vježbanja svaki dan, ali idealno i više. Uzgajani su za lov u čoporima, pa bolje funkcioniraju u društvu i ne podnose dobro samoću.

Još jedno upozorenje prije nego što odaberete bigla: vole zvuk vlastitog glasa i poznato je da često laju i zavijaju. Također ih je nešto teže trenirati od nekih drugih pasmina, ali to nije nešto što se ne može prevladati uz nekoliko poslastica i s malo strpljenja.

Općenito su ove vjerne životinje izvrsni ljubimci. Zapravo ćete uz malo uloženog truda vrlo brzo kao nagradu dobiti novog najboljeg prijatelja.