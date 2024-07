Sve što trebate znati o toj pasmini



Poznati po svojoj nepresušnoj energiji, bokseri su po prirodi prijateljski nastrojeni i vole zabavu, a zanima ih gotovo sve što se nalazi i događa oko njih. Toliko je toga što u životu izaziva uzbuđenje – ili je barem to njihova isprika i toga se drže.

No istovremeno su i vrlo nježna i privržena pasmina pasa koja formira snažne veze sa svojim vlasnicima. Bokseri su obično vrlo pažljivi i poštuju one oko sebe, a dobro se slažu i s djecom nakon što prođu dio obuke. Međutim, budući da ponekad znaju biti malo živahniji no što su namjeravali, najbolje je, za svaki slučaj, malu djecu držati podalje od njih, ali inače su poznati kao izuzetno pouzdani psi.

Zaštitnički nastrojeni i odani kao pasmina, bokseri će neustrašivo lajati na sve što smatraju prijetnjom svojim vlasnicima. Čak i ako je vjerojatnije da će polizati stranca prije nego bilo što drugo. Ipak su dobri čuvari.

Iako izvorno potječu od lovačkih pasa u Njemačkoj, gdje su pomagali uhvatiti plijen, bokseri su kasnije križani s manjom pasminom od tipa mastifa iz Engleske. Naziv potječe od načina na koji se igraju, kao da boksaju prednjim šapama, baš poput borca u ringu. To znači da mogu biti pomalo skloni skakanju, ali obuka u tome može pomoći.

Što se tiče njihovog izgleda, bokseri imaju kratku, glatku dlaku, prepoznatljivu tupu njušku i inteligentne, tamno smeđe oči. Budući da njihova boja može varirati od prošarane tigraste preko duboke crvene do čisto bijele, svaki pas izgleda drugačije i prepoznatljivo. Imaju mišićavu i atletsku građu tijela, a kreću se graciozno i energično.

Kad smo kod toga, važno je biti svjestan da bokserima treba barem dva sata aktivnosti dnevno. Imat će koristi i od satova obuke dok su mladi kako bi se bokserova živahnost držala pod kontrolom. Ukoliko im se omoguće spomenute dvije stavke, uz obilje pažnje svojih vlasnika, bokseri će uzvratiti velikom odanošću. Ne smatra ih se uzalud jednim od najsavršenijih obiteljskih ljubimaca.