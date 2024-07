Sve što trebate znati o toj pasmini



Plemenit, poslušan i najbolji prijatelj za cijeli život, engleski buldog ima toliko osvajajućih atributa da ih nije moguće sve ni spomenuti. To je fantastičan obiteljski pas koji je naglašeno odan i kojeg je moguće usrećiti na jednostavan način, a on će to rado uzvratiti. Suprotno onome što neki misle, engleski buldog nije ni najmanje lijen. Njegova moćnija građa dolazi iz desetljeća uzgoja i njegove izvorne upotrebe kao sportskog psa. A sada je i svijest o vlastitom tijelu u modi, zar ne?

Osim toga, njegova je dlaka apsolutni hit. Glatka je i kratka, klasične bež i bijele boje s mrljama bijele ili crne boje te s povremenim tigrastim uzorkom ubačenim radi razbijanja monotonije. A sada molimo bubnjeve... engleski se buldog linja vrlo malo.

Zanimljivo je to što engleski buldozi izgledaju zaista opako, a zapravo su vrlo dragi i prijateljski nastrojeni psi. No, zbog jedne će stvari biti mrzovoljni, a to je opomena. I to toliko da bi vas mogli nakratko ignorirati ako smatraju da je to neopravdano.

Engleski buldozi hrabrog su temperamenta, ponekad i malo previše jer imaju tendenciju dominirati nad drugim psima. Bez brige: to je samo zbog natjecateljskog duha. Engleski su buldozi super društveni sa svima u svojoj sredini i zadovoljni s nekoliko kratkih šetnji svaki dan. Napomena o kretanju: tijelo engleskog buldoga dobro ne podnosi duža izbivanja iz doma, kao ni plivanje. Njihovo krupno tijelo neće zadržati prpošnost i nije stvoreno za velike udaljenosti.

Najveća briga za zdravlje kod pasmine engleskog buldoga fokusiranje je na ispravno disanje zbog ravne konstrukcije njihova lica i nosnica. Budući da je ova pasmina poznata kao brahiocefalična pasmina, njihove kratke njuške i nosovi te premali dišni kanali znače da je potrebno izbjegavati previsoke ili preniske temperature. Može doći i do srčanih problema, poput aritmije ili nepravilnih otkucaja srca. Obavljajte rutinske preglede kod veterinara kako bi zdravlje vašeg engleskog buldoga bilo pod nadzorom te engleskog buldoga obavezno nabavite od odgovornog uzgajivača.