Standardni dugodlaki jazavčar poznat je po svojoj elegantnoj dlaci koja je obično vrlo sjajna ako se pravilno njeguje. Četkanje jazavčara dvaput tjedno trebalo bi biti dovoljno da im dlaka ostane uredna, a kupajte ih samo po potrebi kako bi dlaka ostala u dobrom stanju. Rezanje noktiju preporuča se jednom do dva puta mjesečno. Zube treba četkati barem dva do tri puta tjedno, ili svakodnevno ako to možete izvesti.