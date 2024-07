Radi njihove psihičke i tjelesne dobrobiti, dalmatinerima je potrebno dosta aktivnosti

Iako svi psi zahtijevaju određenu razinu dnevne aktivnosti, to je posebno važno za dalmatinera. Sa svojim sportskim, okretnim tijelima i radnim nasljeđem, najbolje napreduju u aktivnostima na otvorenom, a s obzirom na to da su vrlo inteligentne životinje, potrebna im je i mentalna stimulacija. Ako se dalmatinera predugo drži zatvorenim, to može dovesti do viška energije i mogućeg destruktivnog ponašanja. To će pak dovesti do nesretnog psa i vlasnika. Stoga su redovite duge šetnje, i idealno trčanje, od velike važnosti za njihovu dobrobit. Za više korisnih činjenica o aktivnostima i obuci dalmatinera pogledajte relevantne odjeljke u nastavku.