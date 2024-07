Mogu imati i problema sa zglobovima

Kao i brojne druge pasmine, zlatni retriveri imaju genetsku predispoziciju za nešto što se zove displazija kuka – stanje u kojem glava bedrene kosti ne stoji dobro u čašici. To može dovesti do boli i upale, te također kasnije u životu psa, rezultirati artritisom. Međutim, stanje se može držati pod kontrolom, stoga razgovarajte sa svojim veterinarom o dostupnim opcijama. Na primjer, ako vaš zlatni retriver ima prekomjernu težinu, to može dovesti do pogoršanja spomenutog stanja, pa je važno da ima pažljivo uravnoteženu prehranu. U teškim slučajevima, operacija je također jedna od opcija.