Važna je i briga o njihovim malim nogama

Još jedan čest problem za pomerance jest nešto što se zove luksacije patele. Poznato kao „iščašenje ivera” kod ljudi, ovo je stanje kod kojeg patela na stražnjoj nozi iskoči iz svojeg položaja. Iako se obično sama vrati na svoje mjesto, svaki put kad se to dogodi, oštećuje hrskavicu zgloba. To uzrokuje upalu i može biti prilično bolno, sa simptomima kao što su šepanje ili čudan „preskačući” hod. Kako biste provjeravali vašeg psa, preporučuju se ortopedski pregledi dvaput godišnje, pogotovo zato jer to stanje može dovesti do artritisa kasnije u životu. Osiguravanje da vaš pomeranac ostaje na svojoj idealnoj težini može biti dobra preventivna mjera. U ozbiljnijim slučajevima mogu se propisati lijekovi protiv bolova ili po potrebi provesti operacija.