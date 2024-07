Pudli su pasmina koji se ne linja, s gustom, kovrčavom pa čak i oštrom dlakom koji je moguće oblikovati u mnoštvo izgleda prema željama vlasnika. Međutim, potencijalni vlasnici pudla trebali bi znati da je uređivanje dlake ove pasmina ozbiljna obveza koju mnogi radije prepuštaju profesionalcima. A budući da pudlima dlaku treba uređivati svakih tri do šest tjedana, to može biti znatan trošak. Neki se vlasnici odlučuju za kratko šišanje koje je jednostavno za održavanje, ali i takvo šišanje i dalje zahtijeva redovito četkanje jer se dlaka brzo može zapetljati.



Pozitivno je to što je pudl, zato što se većinom ne linja, dobar izbor za osobe s alergijama!