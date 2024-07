Uzgoj je najbolje prepustiti profesionalcima

Jedan od manje poznatih problema koji bi mogao utjecati na vašeg mopsa – i to samo ako se radi o ženki – stanje je koje se zove "distocija". U suštini, to je poteškoća pri porodu i znači da mopsevi često mogu zahtijevati carski rez kako bi se osigurao siguran porod štenaca. Budući da to može biti opasno za vašeg psa, toplo se preporučuje sterilizacija mopsa. U svakom slučaju, najbolje je prepustiti uzgoj profesionalcima koji znaju kako osigurati sigurnost i majke i njezinih štenaca. Odgovorni uzgajivači također će raditi odabir zbog raznih nasljednih stanja i selektivno uzgajati kako bi osigurali da značajke pasa ne postanu pretjerane.