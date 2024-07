Pripazite na njihove noge

Jedan od najčešćih zdravstvenih problema kod rotvajlera nasljedno je stanje koje se naziva displazija kuka – malformacija zgloba. Kada se to dogodi, psi će često pokazivati bol ili hromost na jednoj ili obje stražnje noge, iako to nije uvijek slučaj. Kasnije u životu to stanje često može dovesti do artritisa. Međutim, ugledni će uzgajivač imati rendgenske snimke kukova i laktova oba roditelja, čime se smanjuje rizik. Kvalitetna prehrana, redovita aktivnost i održavanje dobre težine vašeg rotvajlera mogu pomoći u očuvanju zdravlja zglobova.