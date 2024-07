Kao pasmina starija od 1000 godina, shih tzu ima dugu i slavnu povijest – i impresivno nasljeđe. Kroz dugi niz stoljeća bili su u vlasništvu isključivo kineskih careva i nitko drugi izvan palače nije ih smio imati.

Ako se vratimo još dalje u prošlost, smatra se da je shih tzu podrijetlom iz susjednog Tibeta. Legenda kaže da su ovu elegantnu patuljastu pasminu razvili tibetanski redovnici koji su ih vjerojatno ponudili kao dar kineskim carevima. U svakom slučaju, čini se da je shih tzu nastao križanjem dvaju kinesko-tibetanskih pasmina, pasmine lasa apso i pekinezera, i još jedne tibetanske pasmine.

Kao ljubimci careva, shih tzui su stotinama godina živjeli luksuznim životom u palači, ali su bili slabo poznati izvan carskog dvora. Zapravo je pasmina gotovo nestala do početka 20. stoljeća. No, spašeni su od izumiranja i shih tzu je 1930-ih konačno privukao pozornost vanjskog svijeta i tako je ostalo do danas.

U početku su klubovi ljubitelja te pasmine postojali u Pekingu, a kasnije i u Engleskoj gdje je dodatno oplemenjena. Do 1940-ih i 50-ih godina njihova se popularnost proširila na SAD, a 1969. ih je priznao Američki kinološki klub. Danas spadaju u najpopularnije patuljaste pasmine na svijetu.