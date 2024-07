Pripaziti treba i na: stanje pod nazivom „čeljust zapadnoškotskog bijelog terijera”

Jedan od genetskih poremećaja kojem pasmina može biti sklona jest kraniomandibularna osteopatija (CMO). Taj poremećaj lubanje poznatiji je kao „čeljust zapadnoškotskog bijelog terijera”, a uzrokuje oticanje i zadebljanje kostiju čeljusti. To može dovesti do poteškoća sa žvakanjem i gutanjem, kao i do slinjenja, a može biti i prilično bolno – iako se nelagoda može smanjiti kad kostur sazrije (dob od 10 do 12 mjeseci). Najbolje je pripaziti na sve znakove i posavjetovati se sa svojim veterinarom ako je potrebno ublažiti simptome. Osim toga, preporuka je da se ne uzgaja sa životinjama koje pokazuju znakove bolesti, stoga prije kupnje štenca provjerite s uzgajivačem. Nijedan roditelj ne smije biti zahvaćen tim stanjem.