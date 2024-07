2. Naćulite uši...

Kad već spominjemo zabavne činjenice o jorkširskom terijeru, jeste li znali da se štenci rađaju s obješenim ušima? Štoviše, u nekim slučajevima takvi ostaju doživotno. To je samo problem ako namjeravate svog jorkširskog terijera voditi na izložbe jer suci kod ove pasmine traže uspravne uši. Međutim to nipošto ne predstavlja problem za psa. Štoviše, mnogi ljudi to smatraju prilično dražesnim.