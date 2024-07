Kako se liječe problemi mokraćnog sustava kod pasa?

Što će veterinar poduzeti u slučaju bolesti mokraćnog sustava kod mojega psa?

Veterinar će temeljito pregledati vašega psa i razgovarati s vama o njegovom ponašanju prilikom unosa tekućina i mokrenja. Veterinar može pitati koliko često vaš pas mokri ili što radi prilikom mokrenja; to će mu pomoći utvrditi moguće uzroke. Veterinar može zatražiti uzorak mokraće vašega psa za analizu. Uz ovu pretragu, mogu se provesti i rendgensko snimanje te krvne pretrage kako bi se utvrdio uzrok problema.

Nakon što se uspostavi dijagnoza vašem kućnom ljubimcu, veterinar će vam objasniti preporučeni tijek liječenja. Neka teška stanja mokraćnog sustava, kao što su kamenci koji blokiraju protok mokraće, mogu zahtijevati kiruršku operaciju ili uvođenje katetera za ublažavanje nelagode kod vašega psa. Ostali problemi mogu zahtijevati uzimanje antibiotika ili specifičnu terapeutsku dijetu formuliranu za bolest donjih puteva mokraćnog sustava.

Briga o problema mokraćnog sustava kod kuće



Veterinar će vam vjerojatno predložiti da prilagodite način života i prehranu psa kako biste oporavili i poboljšali zdravlje mokraćnog sustava.

Vrlo je važno psu osigurati puno svježe čiste vode i poticati ga da često pije. To može pomoći u razrjeđivanju mokraće i dovesti do češćeg mokrenja i „ispiranja” sustava.

Hrana vašeg psa također može biti posebno odabrana kako bi se poboljšala zdrava funkcija mokraćnog sustava. Konkretno, postoje veterinarske dijete namijenjene za poboljšanje zdravlja mokraćnog sustava, a koje pomažu u otapanju određenih tipova kamenaca i sprječavaju njihovu ponovnu pojavu. Te formule pomažu razrijediti mokraću i doprinose pozitivnom utjecaju na mineralni sastav i pH vrijednost mokraće psa.

Problemi mokraćnog sustava mogu dovesti do nelagode vašeg psa, kao i do mogućih dugoročnih zdravstvenih posljedica. Svakako odvedite psa veterinaru na prvi znak problema, a on će vas moći savjetovati o najboljem tijeku djelovanja.