Bilo da je vaš pas nedavno izgubio na težini, dobio na težini ili samo nastojite zajamčiti da ostane u što boljoj formi, važno je znati da pravilno postupate kako biste im pomogli u održavanju zdrave, stabilne težine.

Može biti teško odoljeti psu ako moli ili cvili i mnogi vlasnici koriste poslastice kao način upravljanja ponašanjem. Međutim, želite li osigurati da vaš pas ostane zdrav, ključno je održavati pravilno ponašanje u domu i poticati sve ostale članove obitelji da čine isto.

Što je zdrava težina za vašeg psa?

Najbolji način utvrđivanja najzdravije težine za vašeg psa je posjet veterinaru. On će znati odrediti najprikladniju težinu za vašeg psa prema njegovoj pasmini, spolu, dobi i nekolicini drugih čimbenika. Zdrava težina se često identificira kao težina koju je vaš pas imao prije nego što je postao pretio, no to može biti teško definirati – posebno ako je vaš pas prekomjerne težine već dugo ili otkako je bio štene.

Neki specifični čimbenici mogu predisponirati vašeg psa za debljanje i stoga je održavanje zdrave težine još važnije. Postoji nekoliko pasmina kod kojih je debljanje vjerojatnije nego kod drugih, uključujući bigla, mopsa, labrador retrivera, koker španijela, škotskog terijera i bernardinca. Također je izglednije da će na težini dobivati ženke, a vjerojatnost je još veća ako je pas steriliziran; učestalost pretilosti kod kastriranih mužjaka i steriliziranih ženki pasa može biti dvostruko veća nego kod pasa koji nisu kastrirani.