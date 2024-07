Kako socijalizirati psa nakon ukidanja restriktivnih mjera

Socijalizacija odraslih pasa



Socijalna anksioznost kod pasa

Kako socijalizirati starijeg psa

Nažalost, nije svaki pas bio pravilno socijaliziran kao štene.Možda ste udomili starijeg psa kojeg su uvijek držali unutra ili je vaše štene bilo previše bolesno da bi istraživalo svijet dok je bio mlad, a možda niste imali izbora nego biti u zatvorenom sa svojim štencem tijekom lockdowna.Bez obzira na razlog, ako je vaš pas to propustio, kad postane stariji nepoznata će iskustva biti izazovnija. No, sigurno je da vaš pas još uvijek može napredovati uz malo strpljenja te lagan i siguran pristup.Ako vaš pas postane nervozan ili agresivan u blizini drugih pasa ili ljudi, ili možda počne lajati ili tražiti priliku za bijeg, to može biti znak da ga je potrebno socijalizirati.Također, možda ćete otkriti da se novo ponašanje razvija s vremenom ili se pojavljuje s promjenom rutine. Pas koji je udomljen tijekom pandemije naviknut će se na to da budete u blizini i možda će osjetiti tjeskobu uzrokovanu razdvajanjem kada ostane sam kod kuće. Štoviše, možda je postao oprezan prema drugim psima nakon što je proveo toliko vremena u zatvorenom. Saznajte više o tjeskobi kod pasa uzrokovanu razdvajanjem.

Važno je da budete realni prilikom socijaliziranja odraslog psa. Ako kao štene nije bio socijaliziran, možda neće biti moguće učiniti da se osjeća ugodno prilikom svakog susreta.

Ovisno o prošlosti, vaš bi cilj mogao biti uvođenje dovoljno podražaja koji će mu pomoći da se osjeća zaštićeno i sigurno samo u njegovom neposrednom okruženju, a ne u cijelom okruženju općenito.

Ključna stvar koju treba zapamtiti jest da ne trebate požurivati starijeg psa. Neće upijati nova iskustva poput štenca, pa morate raditi tempom koji mu odgovara.

Također trebali biste uzeti u obzir ako ima bilo kakve bolove (npr. artritis) ili mentalno oštećenje koje će mu otežati socijalizaciju. U takvom se slučaju ne ustručavajte razgovarati sa veterinarom koji vas može savjetovati.

Najbolji način za početak je pronaći okruženje u kojem se vaš pas već osjeća ugodno i od tamo polako napredovati. Primjerice, ako mu pokušavate predstaviti prijatelje i obitelj, neka polako i jedan po jedan prilaze psu koji je na uzici, govoreći pritom tiho i smireno. Dopustite im da daju igračke vašem psu, a ako postane anksiozan, prekinite i pokušajte drugi put. Važno je pozitivno završiti taj dio socijalizacije, zato nemojte zaboraviti ponijeti igračke i poslastice.

Ohrabrenje, pozitivnost i strpljenje igraju veliku ulogu u socijalizaciji vašeg psa - kao i nagrade! Svaki put kada pokaže napredak ili pokuša pobijediti svoje strahove, pohvalite ga i nagradite omiljenom igračkom ili poslasticom. Samo imajte na umu da je potrebno ograničiti broj slastica koje dajete i smanjiti veličinu glavnih obroka kako biste uravnotežili unos hrane.

Socijalizacija odraslih pasa može biti dugotrajna, a usput ćete naići na prepreke. No, nemojte da vas to obeshrabri jer je dugoročna korist za vas i vašeg psa vrijedna vremena i truda. Uvijek se posavjetujte sa svojim veterinarom jer oni su najbolji izvor podrške u vezi sa socijalizacijom vašeg štenca ili psa.