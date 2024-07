Kombiniran način prehrane (mokra i suha hrana) za psa

Ispravna količina hrane

Količina suhe hrane, zbog jake dehidracije i koncentracije hranjivih sastojaka i energije, nije jednaka istom volumenu mokre hrane. Da biste osigurali istu količinu energije i hranjivih sastojaka, dajte psu 3,5 puta manju porciju nego kada dajete mokru hranu. Kada ga hranite jednom suhom, a drugi put mokrom hranom, to je važno upamtiti kako biste izbjegli pretjerano hranjenje.

Imajući to u vidu, nakon što dobije određenu količinu mokre hrane, želudac psa može se „istegnuti”. Nakon manje porcije suhe hrane, pas često ima osjećaj nedostatka te može tražiti dodatnu porciju. Neki se vlasnici tada predaju i daju mu dodatnu, ponekad ne baš malu, porciju hrane. To su kalorije koje tijelu nisu potrebne i koje lako mogu dovesti do pretilosti.

Pas koji jede određenu vrstu hrane tijekom tjedna, a vikendom dobije mokru hranu možda neće dobro primiti takve nagle promjene. Ukratko, može doći do proljeva. Probavni se trakt navikne na sastav i tip hrane. Stoga je važno postupno uvoditi promjene ako odlučite isprobati kombiniran način prehrane. Dodatne informacije o uvođenju novih navika hranjenja potražite ovdje.