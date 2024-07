Na što su psi alergični?

Mnogo je toga na što psi mogu biti alergični. Alergeni uključuju čimbenike u okruženju, poput perja, plijesni ili grinja, od kojih su neki sezonski – kao što su trava ili pelud. Tu su i pojedine namirnice, kao što su određeni mliječni proizvodi, govedina, piletina, jaja, soja i neke žitarice. Alergijske reakcije događaju se kada je vaš pas ranije u svom životu bio osjetljiv na nešto i od tog trenutka nadalje ima negativne reakcije na određeni alergen. Što ranije uočavanje simptoma alergijske reakcije pruža vam bolju priliku za pronalazak najbolje terapije za ovo doživotno stanje.

Kako će mog psa testirati na alergije?

Ako sumnjate da je vaš pas alergičan na nešto, važno je da ga odvedete veterinaru. On će vam postaviti niz pitanja kako bi saznao više o simptomima, a zatim provesti niz testova kako bi otkrio o kojem je alergenu riječ. To može uključivati kožne i krvne testove, a ako veterinar posumnja da je riječ o alergiji vezanoj uz prehranu, od vas će zatražiti da od 8 do 12 tjedana koristite eliminacijsku dijetu.

To omogućuje veterinaru utvrditi što izaziva alergijsku reakciju kod vašeg psa na način da se psu uvede potpuno nov izvor hrane, a zatim ponovno vraća jedan po jedan stari izvor hrane uz praćenje rezultata.

Briga o koži psa

Postoje jednostavni načini za brigu o koži psa koji će pomoći ublažiti alergijske reakcije te se pobrinuti da koža bude što je moguće zdravija. Redovito pranje psa posebnim šamponom pomaže im da ostanu čisti i umiruje kožu, nudeći trenutačno olakšanje. Za medicinsku njegu dostupni su i topikalni pripravci kao što su gelovi i kreme.

Svom psu još možete pomoći na način da ga hranite hranom bogatom hranjivim tvarima za koje je dokazano da pomažu podržati zdravlje njihove kože. To uključuje: omega-3 i omega-6 esencijalne masne kiseline koje imaju ulogu u održavanju zdrave kožne barijere, antioksidanse i aloe veru koja se smatra korisnim dodatkom u liječenju određenih kožnih stanja.



Ako se vaš pas nekoliko dana grebe ili češe, važno je posavjetovati se s veterinarom. S njim možete porazgovarati u bilo kojem trenutku kako biste doznali više o njezi kože psa.