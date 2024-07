​Zašto moj pas gubi dlaku?

Sjajno, debelo krzno dobar je pokazatelj da na psa pogodno djeluje prehrana, okruženje i način života, stoga može biti uznemirujuće vidjeti da se pas linja ili gubi dlaku, a ponekad je teško shvatiti zašto se točno to događa.

Simptomi gubitka dlake kod vašeg psa

Simptomi gubitka dlake mogu obuhvaćati lomljivost ili suhoću dlake, linjanje u količinama većim od uobičajene i pojavu površina bez dlake koje mogu biti okrugle ili nepravilno oblikovane. Gubitak dlake može biti ograničen i na određeno područje ili se pojavljivati po čitavom tijelu psa.

Najčešći uzroci gubitka dlake kod pasa

Vrlo čest uzrok gubitka dlake kod pasa zaraza je parazitima kao što su grinje, uši ili buhe. Ako vaš pas posebno gubi dlaku oko vrata i repa, velika je vjerojatnost da je to zbog buha. Ti sićušni paraziti mogu brzo zaraziti vašeg psa i nadražiti im kožu; to dovodi do intenzivnog svrbeža ili češanja, što može prouzročiti gubitak dlake.

Svaka kožna bolest koju vaš pas ima, uključujući ekcem ili perut, naposljetku može dovesti do gubitka dlake. Ako je vašem psu nelagodno ili im je stanje kože izvor stresa, pokušat će si olakšati češanjem i lizanjem osjetljivog područja. Tijekom vremena to može dovesti do gubitka dlake jer su određena područja na koži oslabljena i krzno opada.