<p>Hrana ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ za pse starije od 7 godina nutritivno je cjelovita i uravnotežena formula posebno osmišljena kako bi zadovoljila specifične potrebe vašeg psa srednje veličine i pružila mu podršku tijekom kasnije odrasle dobi. Ova formula osmišljena za pse srednje veličine koji teže između 11 i 25 kg sadržava kompleks vitamina koji pomaže održati njihovu vitalnost i cjelokupno zdravlje. </p><p>Psi srednje veličine ovise o redovitoj aktivnosti kad je riječ o pravilnom razvoju mišićne mase i to se ne mijenja s godinama. Zahvaljujući udjelu visoko kvalitetnih bjelančevina, ove granule osmišljene su kako bi pomogle vašem odraslom psu da održi mišićnu masu. Aktivan životni stil vašega odraslog psa može ga izložiti različitim čimbenicima u okolišu koji mogu oslabiti njegov imunološki sustav. Ova formula sadržava kombinaciju vitamina, uključujući vitamine C i E, i prebiotike koji podržavaju prirodnu obranu vašeg psa. Prilagodili smo oblik i veličinu granula kako bi odgovarali jedinstvenoj čeljusti i prehrambenim navikama vašega odraslog psa. Ovi posebne prilagođene granule potiču vašega odraslog psa da hranu žvače temeljito. Hrana ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ dostupna je i kao mokra hrana u dvije teksture: pašteta (Loaf) i komadići u umaku (Chunks In Gravy). Miješanje mokre i suhe hrane unosi raznolikost u prehranu vašega odraslog psa i čini njegove obroke zanimljivima.</p>

