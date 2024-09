Detalji proizvoda Naslov

<div>ROYAL CANIN® X-Small Adult nutritivno je cjelovita i uravnotežena formula posebno osmišljena kako bi zadovoljila potrebe vašeg psa i pružila mu podršku tijekom odrasle dobi. Ova hrana prikladna je za vrlo male pse koji teže do 4 kg i stariji su od 10 mjeseci.Formula bogata hranjivim tvarima sastoji se od esencijalnih hranjivih tvari, kao što su EPA, DHA i vitamin C, i osmišljena je za održavanje imunološkog sustava i općeg zdravlja vašeg psa. Ova formula, obogaćena visokoprobavljivim hranjivim tvarima, potiče maksimalnu apsorpciju i osigurava optimalnu podršku zdravlju. Ekskluzivne arome zadovoljit će i najizbirljivije ljubimce, osiguravajući im esencijalne hranjive tvari. Uz to, uzeli smo u obzir njihovu malu usnu šupljinu i prilagodili veličinu granula kako bismo im olakšali uzimanje hrane u usta i žvakanje. Vrlo mali psi mogu biti skloni problemima sa zubima. Suhe granule stvaraju učinak čišćenja zuba, a zahvaljujući kalcijevom kelatoru, ova formula također pomaže u smanjenju svakodnevnog stvaranja zubnog kamenca.</div><div>Hrana ROYAL CANIN® X-Small Adult dostupna je i kao mokra hrana: komadići u umaku (Morsels In Gravy). Miješanje mokre i suhe hrane unosi raznolikost u prehranu vašeg psa i osigurava mu raznoliko osjetilno iskustvo tijekom obroka.</div>

