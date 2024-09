Detalji proizvoda Naslov

<p class="MsoNormal">ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ nutritivno je cjelovita i uravnotežena formula posebno osmišljena kako bi zadovoljila specifične potrebe vašeg vrlo malog psa i pružila mu podršku tijekom kasnije odrasle dobi. Ova formula bogata hranjivim tvarima i osmišljena za pse koji teže do 4 kg i stariji su od 8 godina i sadržava esencijalne hranjive tvari kao što su EPA, DHA i vitamin C i pomaže u održavanju zdravog imunološkog sustava vašeg psa. Ove granule obogaćene vitaminima mogu pomoći u održavanju vitalnosti vašeg vrlo malog psa u odrasloj dobi. Ekskluzivne arome zadovoljit će i najizbirljivije ljubimce, osiguravajući im esencijalne hranjive tvari. Uz to, uzeli smo u obzir njihovu malu usnu šupljinu i prilagodili veličinu granula kako bismo olakšali vašem odraslom psu uzimanje hrane u usta i žvakanje. Vrlo mali psi mogu biti skloni problemima sa zubima. Suhe granule stvaraju učinak čišćenja zuba, a zahvaljujući kalcijevom kelatoru, ova formula također pomaže u smanjenju svakodnevnog stvaranja zubnog kamenca.<br></p>

