URINARY S/O VETERINARSKE POSLASTICE

ROYAL CANIN® Urinary S/O poslastice koje su razvili stručnjaci za prehranu pasa, prikladne su za odrasle pse. Ove mekane, ukusne poslastice nadopunjuju plan prehrane kontrole težine vašeg psa te podržavaju prednosti njegove glavne dijete. ROYAL CANIN® Urinary S/O poslastice sadrže optimizirani udio minerala, što ih čini prikladnim izborom za pse koji se hrane prilagođenom Urianary S/O prehranom. Obavezno slijedite smjernice za hranjenje na pakiranju i svom psu nemojte davati više od preporučenog broja poslastica dnevno. ROYAL CANIN® Urinary S/O poslastice su kompatibilne sa sljedećim Urinary dijetama iz naše linije ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, koje se vašem ljubimcu smiju davati samo prema preporuci veterinara: ROYAL CANIN® Urinary S/O ROYAL CANIN® Urinary S/O Small Dog ROYAL CANIN® Urinary S/O Moderate Calorie.