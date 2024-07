Što je pseća kuga?

Pseća kuga ozbiljno je virusno stanje koje može uzrokovati težak kašalj i proljev kod štenaca i odraslih pasa.

U nekim slučajevima, psi mogu oboljeti od fatalnog oblika upale pluća ili čak paralize.

Koji su simptomi pseće kuge?

Štene ili odrasli pas zaražen psećom kugom pokazivat će niz različitih simptoma.

Pseća kuga može imati više oblika, što često otežava postavljanje dijagnoze. Neki od općih simptoma su:

povišena temperatura,

proljev i probavni problemi,

iznenadno povraćanje,

letargija,

depresija,

gubitak apetita,

kihanje, kašalj i respiratorni problemi,

problemi s vidom, kožom ili živcima.

Što uzrokuje pseću kugu?

Pseću kugu zaraženi psi prenose kihanjem i kašljanjem, kao i izravnim kontaktom s mokraćom, krvlju ili slinom. Može se prenijeti i ako psi piju i jedu iz iste zdjelice.

Može li se štene cijepiti protiv pseće kuge?

Pseća kuga može se spriječiti cijepljenjem, stoga je važno pobrinuti se da štene u odgovarajućoj dobi primi potrebna cjepiva.

Štenci u većini slučajeva započinju s programom cijepljenja u dobi od šest do osam tjedana. Vjerojatno će cjepivo za pseću kugu primiti u dobi od sedam do devet tjedana, a docjepljivanje će biti u dobi od 11 do 13 tjedana.

Kako ću znati treba li štene primiti cjepivo?

Neka su cjepiva obvezna, dok se druga preporučuju, ovisno o rizicima s kojima se vaše štene susreće vezano uz način života i okolinu. Cjepivo protiv pseće kuge jedno je od osnovnih cijepljenja pa će vaše štene primiti to cjepivo u skladu s dogovorenim planom cijepljenja.

Hoće li cijepljenje uvijek štititi psa od pseće kuge?

Vašem će štencu biti potrebno docjepljivanje nakon 15 mjeseci, a zatim jednom godišnje kako bi zaštita protiv bolesti bila učinkovita.

Obratite se svom veterinaru kako bi vam preporučio program cijepljenja koji najbolje odgovara potrebama vašeg štenca, ovisno o tome gdje će provoditi vrijeme i aktivnostima kojima će se baviti.

Što učiniti ako mislim da štene ima pseću kugu?

Simptomi pseće kuge kao što su proljev, a ponekad i krvavi proljev, mogu ukazivati i na prisutnost drugih bolesti. Ovo može biti i simptom uzrokovan psećim parvovirusom, koji za štence, kao i za odrasle pse često može biti smrtonosan. Potražite i druge simptome te promatrajte kako oni utječu na uobičajeno ponašanje psa.

Ako vaše štene ima proljev, ali se ponaša uobičajeno, prva stvar koju treba učiniti je provjeriti što je pojelo. Štenci su vrlo znatiželjni i mogu pojesti stvari koje ne bi trebali pa pripazite na njih kad ste vani.

Ako su prisutni drugi simptomi pseće kuge, odmah se posavjetujte s veterinarom. On će obaviti niz biokemijskih testova i analizu urina kako bi utvrdio je li štene zaraženo i preporučio najbolji način djelovanja.

Vrlo je važno cijepiti štene u skladu s programom cijepljenja kojeg ste dogovorili s veterinarom. Kontaktirajte veterinara što je moguće ranije nakon što ste svoje novo štene doveli kući kako biste bili sigurni da će odgovarajuće cjepivo primiti u pravo vrijeme radi očuvanja zdravlja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o psećoj kugi, obratite se veterinaru koji će vas moći savjetovati o bolesti, njenoj prevenciji i liječenju.