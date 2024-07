Što je leptospiroza?

Leptospiroza je zoonotska bakterijska infekcija koju prenose štakori, često preko kontaminirane vode. To je iznimno ozbiljno stanje i vrlo je često smrtonosno za pse.

Koji su simptomi leptospiroze?

Klinički znakovi kreću se od blage subkliničke infekcije do zatajenja više organa i smrti. Posljednjih je godina akutno oštećenje bubrega zapravo najčešća manifestacija leptospiroze kod pasa. Psi oboljeli od leptospiroze mogu pokazivati sljedeće kliničke znakove:

povišenu temperaturu i bolest,

bolne mišiće i nevoljko kretanje,

slabost,

depresiju,

gubitak apetita,

povraćanje,

proljev,

kašalj,

iscjedak iz nosa.

Što uzrokuje leptospirozu?

Leptospirozu uzrokuje bakterija koja se prenosi urinom glodavaca, a koja se zatim može prenijeti na ljude i određene životinje, uključujući pse (zoonotska bolest). Najčešća je u vlažnim okolinama i može se naći u močvarnim ili blatnim područjima. Psi će najčešće doći u dodir s leptospirozom preko zaražene vode, bilo kada plivaju, piju ili samo prolaze kroz vodu.

Može li se štene cijepiti protiv leptospiroze?

Leptospiroza se može spriječiti cijepljenjem, stoga je važno osigurati da štene primi potrebna cjepiva u pravoj dobi.

Cijepljenja su najučinkovitija kada se daju na fiksne datume s revakcinacijama. Štenci obično započinju s programom cijepljenja u dobi od 6 do 8 tjedana. Cijepljenje protiv leptospiroze najčešće se provodi od 11. do 13. tjedna s docjepljivanjem od 15. do 17. tjedna.

Štene će biti cijepljeno protiv leptospiroze tek nakon primanja druge skupine cjepiva.

Kako ću znati treba li štene primiti cjepivo?

Cjepljenja za štence mogu biti obvezna i preporučena. Cjepivo protiv leptospiroze jedno je od osnovnih cjepiva, tako da će štene primiti ovo cjepivo u okviru programa cijepljenja kojeg utvrdi veterinar.

Hoće li cijepljenje uvijek štititi psa od leptospiroze?

Kod određenih bolesti, uključujući leptospirozu, veliki broj uzročnika doprinosi pojavi bolesti. Cijepljenje štiti od uzročnika koji se smatraju najvažnijima, ali ne i od svih uzročnika.

Bolest se ipak može razviti kod štenca nakon cijepljenja ako štene dođe u kontakt s različitim sojevima protiv kojih cjepivo nema učinka. Potrebno je provoditi godišnja docjepljivanja kako bi se osiguralo da štene bude zaštićeno od prevladavajućih sojeva.

Što učiniti ako mislim da štene pati

Ako štene počne pokazivati bilo koji od simptoma leptospiroze, odmah se obratite veterinaru. Treba postupati oprezno jer je ova bakterija zoonotska, što znači da se može prenijeti između različitih vrsta, uključujući ljude i druge životinje, koje mogu oboljeti od leptospiroze. Preporučuje se da uvijek nosite zaštitne rukavice.

Veterinaru trebate osigurati podrobne informacije o povijesti zdravlja i načinu života vašeg štenca. Veterinar će obaviti niz pretraga, uključujući krvnu sliku, krvne profile i analizu urina kako bi utvrdio je li štene dobilo leptospirozu i preporučio najbolji način liječenja.

Bez obzira na to koliko je vjerojatno da će pas doći u dodir s određenim bolestima, uvijek se morate pobrinuti da pas primi sva obvezna cjepiva i da s veterinarom razgovarate o načinu života psa kako bi se osiguralo da pas primi i odgovarajuća preporučena cjepiva.