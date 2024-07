Štenci u dobi od 8 do 10 mjeseci



U tom će razdoblju male pasmine pasa prestati s rastom i doseći svoju odraslu težinu, dok će velike pasmine nastaviti rasti. Razlika u njihovoj veličini i brzini rasta je značajna: male pasmine brzo rastu do težine 20 puta veće od porođajne dok velike pasmine rastu do težine 100 puta veće, ali sporije. U dobi od osam do devet mjeseci, glavnina rasta kod većih pasmina odvija se u njihovom koštanom sustavu i organima.

Vaše gigantsko štene do 18/24 mjeseca



Ako imate štene veće pasmine, ono će punu zrelost doseći u dobi između 18 i 24 mjeseca. Ova faza nastupit će kada završi ciklus rasta razvojem mišićnog sustava odraslog psa. Očekujte da će postati masivniji i teži te će sve više nalikovati „odraslom” psu sa šapama i udovima proporcionalne veličine.

Upoznajući se s različitim fazama rasta, možete se pripremiti za ono što možete očekivati tijekom razvoja štenca te pritom biti sigurni da mu pružate odgovarajuću njegu i prehranu koja mu je potrebna u prvim godinama.