Steriliziranje ženke štenca uobičajeni je zahvat, ali tu odluku ne biste trebali donijeti bez poznavanja svih činjenica. Sterilizacija štenca ima mnoge prednosti, ali može imati i neposredne učinke na ponašanje štenca, posebice na prehrambene potrebe.



Što je sterilizacija?

Sterilizacija je zahvat kojim se onemogućuje razmnožavanje ženki pasa. Neke osobe koriste izraz „kastracija”, iako je to pojam koji se češće koristi za mužjake.



Što se događa kada steriliziram štene?

Sterilizacija je kirurški zahvat kojeg provodi veterinar prilikom kojeg uklanja jajnike ženke štenca. Ovisno o preporukama i procjenama veterinara, može doći do uklanjanja jajovoda i maternice. Sterilizacija onesposobljava ženku za reprodukciju i eliminira ciklus tjeranja.



Kada je najbolje vrijeme za sterilizaciju štenca?

Koje su prednosti sterilizacije štenca?

Važno je da se ženke štenaca ne sterilizira prije nego što napune tri mjeseca, u suprotnom to može dovesti do zdravstvenih problema. No, ako štene sterilizirate prije nego što napuni četiri godine, to može imati dodatnu pogodnost za zdravlje jer se smanjuje rizik od infekcije maternice.Vaš veterinar može vas savjetovati u vezi s najboljom dobi za steriliziranje psa, različitim dostupnim metodama sterilizacije, a također će vam pomoći s odabirom najbolje prehrane za psa nakon sterilizacije.

Mnogo je pozitivnih aspekata sterilizacije kujice dok je još štene, kako za njezino zdravlje i dobrobit, tako i za vašu kućnu okolinu.



Sterilizacija značajno smanjuje vjerojatnost da mužjaci označavaju vaš vrt kada se kuja tjera.

Može eliminirati ili smanjiti rizik od nastajanja određenih tumora, uključujući tumore mliječnih žlijezda, jajnika i maternice.

Sprječava pojavu neželjenog legla.

Kako će se ponašanje i nutricionističke potrebe mojeg štenca promijeniti nakon sterilizacije?



Kao i kod kastracije mužjaka, sterilizacija kujice će promijeniti njezino ponašanje zbog promjena u hormonima i metabolizmu. Ona se više neće tjerati i također bi trebalo nestati ponašanje povezano s tim, kao što su nemir ili pozivanje mužjaka. Njezine prehrambene potrebe također će se promijeniti.



Ako se odlučite za sterilizaciju dok je još štene, bitno je da ste svjesni promijenjenih prehrambenih potreba koje će nastupiti. Štene može dobiti na težini u samo nekoliko tjedana ili mjeseci nakon operacije zbog značajno promijenjenog metabolizma. Važno je razgovarati s veterinarom o težini štenca i kako prilagoditi unos hrane nakon sterilizacije. Također joj trebate davati posebno osmišljenu hranu za sterilizirane pse koja ima pravu nutritivnu ravnotežu koja joj je potrebna.



Sterilizacija ženke štenca može njoj i vašem kućnom okruženju donijeti višestruke koristi, ali to je odluka koju ne biste trebali donijeti brzo. Ako imate bilo kakvih pitanja, razgovarajte s veterinarom koji će vam pomoći donijeti najbolju odluku.