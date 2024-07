Kako se brinuti o psu

Hranjenje

Kao i u slučaju vježbanja, prehrambene se potrebe mijenjaju kako štene raste. Na početku će mu biti potrebno više manjih obroka na dan, što se postupno smanjuje na jedan ili dva. Podjednako će na prehrambene potrebe utjecati veličina i pasmina psa, jer je tolerancija probavnog sustava nekih pasa drukčija od ostalih. Psi bi uvijek trebali imati pristup vodi i važno je da ih ne hranite prekomjerno.

Ako niste sigurni koliko ih treba hraniti ili kako će to utjecati na njihove faze rasta, pitajte veterinara za savjet. On će vam pružiti smjernice za optimalan rast i pomoć pri sprječavanju pretilosti i opterećenja zglobova u razvoju.

U konačnici hrana mora opskrbljivati energijom, ali ona također mora graditi i održavati stanice tijela, pomažući u sprječavanju probavnih, kožnih, stomatoloških problema i problema sa zglobovima te poteškoća vezanih uz dob. Hranjiva hrana, koja zadovoljava zahtjeve zdrave prehrane, kombinacija je odgovarajućih količina hranjivih tvari.



Nemojte iznenada mijenjati hranu: kako ne biste poremetili ravnotežu probavnog sustava štenca po dolasku u novi dom, dajte mu istu hranu koju je jeo prije dolaska. Ako hranu želite promijeniti, učinite to postupno tijekom jednog tjedna prijelaznog razdoblja miješanjem stare i nove hrane u različitim omjerima.

Nabavite odgovarajuću hranu za njegovu dob: postoji posebna formula za štence prema dobi, koja savršeno odgovara njihovim potrebama rasta. Za optimalan rast slijedite preporuke veterinara.

Uspostavite rutinu: psi su životinje čopora i potrebni su im precizni hijerarhijski indikatori. Štene svaki dan hranite na istom mjestu i u isto vrijeme te nakon objeda vas i vaše obitelji kako bi shvatilo da imate dominantan položaj u kućanstvu. Po mogućnosti spriječite štene da skače otprilike jedan ili dva sata nakon jela.

Poslastice neka budu iznimka, a ne pravilo: da bi pas održavao svoju idealnu težinu, poslastice bi trebale biti iznimka. Šećer i čokolada zabranjeni su jer čokolada može biti otrovna za pse. Niskokalorične granule mogu se upotrebljavati kao pomoć pri obuci.

Njega i zdravlje

Dobro je stvoriti naviku redovitog uređivanja dlake. To će vam pomoći u očuvanju zdravlja kože i dlake vašeg štenca, a pridonijet će i učvršćivanju veze između vas. Uređivanje dlake također će povećati vjerojatnost ranog otkrivanja potencijalnih abnormalnosti kao što su vanjski paraziti, kožni problemi ili područja nelagode. Većina pasa rado pristaje na uređivanje dlake ako su na to navikli od rane dobi, no nikad nije prekasno za početak!



Dentalnu skrb započnite u ranoj dobi: na taj će se način štene naviknuti na četkanje zubi četkicom i zubnom pastom koje su posebno namijenjene psima. Zube štenca pokušajte četkati nekoliko puta tjedno.



Zakažite termine cijepljenja: cjepiva pomažu spriječiti zarazne i ponekad smrtonosne bolesti. Neka su obvezna, dok se druga preporučuju. Štenci obično započinju s programom cijepljenja u dobi od šest do osam tjedana.



Pitajte svog veterinara o dehelmintizaciji: štenci često imaju crve, pa bi se dehelmintizacija trebala provoditi svaki mjesec do dobi od šest mjeseci, a potom svakih šest mjeseci. Vaš će veterinar preporučiti najbolji raspored za vaše štene, pa je važno slijediti njegove upute.



Pitajte veterinara o zaštiti od buha: ne zaboravite štititi štene od buha i krpelja. Da bi postupak bio učinkovit, morate tretirati psa i okolinu. Pitajte svog veterinara za savjet.

Razmislite o sterilizaciji ili kastraciji vašeg kućnog ljubimca: odluka o sterilizaciji ili kastraciji važna je odluka koja se mora pažljivo razmotriti. Važno je odvagnuti sve potencijalne prednosti sterilizacije ili kastracije u odnosu na sposobnost razmnožavanja psa u budućnosti.



Obuka

Prihvatljivo ponašanje i poslušnost treba poticati od samog početka. S programom obuke morate započeti čim prije, u dobi kada štene po prirodi ima izvrsnu sposobnost učenja.

Da biste se vi i ostali ljudi osjećali ugodno u društvu vašeg psa, on mora shvatiti neka osnovna životna pravila. Ne ustručavajte se pozvati stručnu pomoć za obuku psa. Postoje mnoga kinološka društva i škole za štence koji vam mogu pomoći u obuci.

Navikavanje na obavljanje nužde izvan kuće: kada stigne u vaš dom, štene najvjerojatnije neće biti naviknuto na obavljanje nužde izvan kuće. Obuka iziskuje vrijeme i strpljenje, ali nikada nemojte kazniti štene koje je slučajno obavilo nuždu u kući. Umjesto toga, pronađite načine kako spriječiti da vaše štene ikada ima potrebu obavljati nuždu u zatvorenom.

Započnite s učenjem naredbi rano: od samog početka izgovarajte ime štenca polako i razgovijetno kako biste privukli njegovu pažnju te njegovo ime pridružite svakoj naredbi. Birajte trenutke pozornosti kako biste se lakše upoznali te ga pozovite k sebi da biste ga podučili poslušnosti.

Postupno ga navikavajte na vožnju automobilom: svoje štene od rane dobi naviknite na automobil kako mu vožnja ne bi stvarala stres. Prije svakog dužeg puta obavite par kratkih vožnji.

Po dolasku štenca u novi dom, može biti mnogo informacija koje je potrebno usvojiti – uključujući sve početne uvjete potrebne za osiguravanje fizičkog i emocionalnog zdravlja. No, odgovarajući početak brige za štene olakšat će sve ostale postupke potrebne za napredak vas i vašeg psa, a ako ste ikad u nedoumici, vaš će vam veterinar pružiti savjet i podršku.