Sastojci i hranjive tvari – usporedba

Što je potreba za hranjivim tvarima?

Najprije treba napomenuti da su hranjive tvari one tvari koje organizam upotrebljava za preživljavanje, rast i reprodukciju. Hranjive su tvari jednostavne mineralne tvari ili organske molekule koje predstavljaju osnovne sastavnice hrane i sirovine/sastojka. Obično se dijele na makronutrijente (, poznate i kao masti) i mikronutrijente (, odnosno elemente u tragovima).je također hranjiva tvar. Hranjive se tvari kombiniraju iz mnogih sastojaka kako bi se stvorila uravnotežena prehrana.Sastojci su. Sastojak je element ili tvar koja se uvodi i kombinira s ostalim sastojcima kako bi se razvio proizvod ili dijeta. U industriji hrane za kućne ljubimce sastojke često nazivamo „sirovinama”, a one mogu biti izvor nekoliko različitih hranjivih tvari. Organizam ima specifične potrebe za hranjivim tvarima, a ne određenim sastojcima.Potreba za hranjivim tvarima označava količinu hranjive tvari koju životinja mora unijeti u organizam da bi zadovoljila svoje metaboličke potrebe. To je minimalna prosječna razina unosa hranjivih tvari kojom će se održati normalna funkcija organizma zdravih životinja tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Royal Canin koristi pristup prehrani koji stavlja ljubimce na prvo mjesto, a koji se temelji na hranjivim tvarima, jer smatramo da je to najprecizniji način razvoja formula koje su prilagođene specifičnim potrebama pojedinih mačaka i pasa.

U pristupu koji se temelji na hranjivim tvarima najprije se provjeravaju prehrambene potrebe ljubimca, a zatim se odabire optimalan profil prehrane, ovisno o utvrđenim potrebama. U idealnoj bismo situaciji trebali precizirati i našu preporuku i prehrambeni proizvod, ne zaustavljajući se na standardnim smjernicama o vrsti, već uzimajući u obzir i pasminu, životnu dob, način života te individualne preferencije i zdravlje pojedine mačke ili psa. Na temelju toga nabavljamo visokokvalitetne i vrlo probavljive sastojke (sirovine), koji se mogu kombinirati kako bi odgovarali željenom nutritivnom profilu. Na taj način možemo prilagoditi prehranu specifičnim potrebama svakog ljubimca.

Budući da su hranjive tvari te koje su potrebne vašem ljubimcu, ali su sastojci njihovi nositelji, važno je odabrati visokokvalitetne sastojke. Zbog toga u tvrtki Royal Canin® sastojke biramo prema njihovu nutricionističkom profilu, odnosno prema njihovoj mogućnosti osiguravanja hranjivih tvari visoke biološke vrijednosti. Svaka naša prehrana sadrži približno 50 hranjivih tvari, pažljivo odabranih kako bi izvršile svoju funkciju za svakog pojedinog psa ili mačku:

Ugljikohidrati (šećeri, škrob, vlakna) imaju ulogu u funkcioniranju organizma životinja.

Lipidi su bogati energijom, a esencijalne masne kiseline su lipidi korisni za mnoge metaboličke funkcije.

Bjelančevine koje se sastoje od aminokiselina pomažu izgraditi i obnoviti tkivo, mišiće i kostur.

Minerali, makroelementi i oligoelementi važni su za pravilno okoštavanje, živčani sustav, zdravlje kože itd.

Vitamini imaju ključnu ulogu u zdravlju organizma.

Zdrava je prehrana poput izazovne slagalice: ona predstavlja preciznu kombinaciju hranjivih tvari koja je ključna za zdravlje kućnih ljubimaca.

U tvrtki Royal Canin, prilikom formuliranja proizvoda, vodimo se pristupom koji se temelji na hranjivim tvarima kako bismo pružili hranjivu hranu za kućne ljubimce, prilagođenu njihovim specifičnim potrebama.