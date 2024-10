Gyakran ismételt kérdések

Royal Canin products cannot be bought directly and are exclusively available in pet speciality stores. If your local retailer doesn’t have the diet you require in stock, you can ask them to order the specific products.

A Royal Canin termékeket nem lehet közvetlenül tőlünk megvásárolni, kizárólag állateledel szaküzletekben illetve szakwebáruházakban kaphatók. Ha a helyi kereskedő nem rendelkezik az Ön által igényelt táppal, akkor kérheti, hogy rendelje meg az adott terméket Önnek.