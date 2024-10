Noha a csivava (Chihuahua) a világ legkisebb testű kutyafajtája, e kutyák általában hiperaktív vérmérsékletűek és nagy energiaigényűek. Ez azt jelenti, hogy megfelelően magas fehérjetartalmú és energiaszintű tápra van szükségük annak az energiának a pótlására, amit ez az élénk kiskutya felhasznál. A csivava egy szeretetreméltó és élénk természetű, karakteres kutyafajta. A ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf (pástétom formájú) tápot kifejezetten a felnőtt csivava tápanyagszükségleteinek szem előtt tartásával állították össze, és az 8 hónapos kor felett etethető. A ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf (pástétom formájú) tápot úgy állították össze, hogy támogassa a kutya egészséges bélpasszázsát. Olyan tápanyagokat is tartalmaz, amelyek támogatják a bőr és a szőrzet egészségének megőrzését. A kistestű fajtákba tartozó kutyáknál, így a csivavánál sem szokatlan, hogy válogatósak. Ezért a ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf (pástétom formájú) táp állagát úgy alakították ki, hogy az fokozza a táp ízletességét és megfeleljen még a legválogatósabb csivavák ízlésének is! A pástétom puha állaga ideális a miniatűr fajtákba tartozó kutyák (például a csivava) állkapcsa számára a rágás megkönnyítése és az optimális tápfogyasztás elősegítése érdekében. Az egyes kutyák egyedi ízlésének való megfelelés érdekében a ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf (pástétom formájú) táp ropogós és ízletes tápszemcséjű száraz táp formájában is kapható. Ha Ön a nedves és a száraz táp kevert etetését fontolgatja, egyszerűen kövesse etetési útmutatónkat annak biztosítása érdekében, hogy kutyája az optimális előnyök érvényesülése érdekében pontosan a megfelelő mennyiségben kapja a nedves és a száraz tápot egyaránt. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át a tápok optimális minőségének biztosítása, illetve a kutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Chihuahua Loaf (pástétom) tápot fogyasztó kutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.