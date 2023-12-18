Berat badan yang sehat dimulai dengan kebiasaan sehat

Berat badan yang sehat adalah kunci untuk kesehatan umum dan kesejahteraan anjing Anda. Berikut adalah empat cara sederhana untuk menjaga berat badan yang sehat dan menjaga anjing Anda dalam kondisi yang baik.
Berat badan yang sehat tidak hanya diukur di timbangan

Menimbang anjing Anda bukan satu-satunya cara untuk memeriksa apakah mereka kelebihan berat. Anda dapat mengetahui apakah anjing Anda memiliki berat badan yang sehat dengan bertanya kepada dokter hewan tentang cara menggunakan Skor Kondisi Tubuh.
Bentuk Tubuh Sehat
Kesehatan tergantung pada aktivitas

Aktivitas adalah kunci untuk menjaga anjing Anda tetap terstimulasi dan memiliki berat badan yang sehat. Jumlah latihan bervariasi berdasarkan usia, berat badan, dan ras mereka.
Aktivitas Sehat
Porsi makanan sehat lebih kecil dari yang Anda kira

Banyak pemilik hewan peliharaan berpikir bahwa anjing mereka membutuhkan lebih banyak makanan daripada yang sebenarnya diperlukan. Hal ini berarti bahwa banyak anjing diberi makan berlebihan, yang dapat menyebabkan penambahan berat badan dan masalah kesehatan lainnya.
Porsi Makan Sehat
Pertumbuhan yang sehat berlangsung seumur hidup

Kehilangan berat badan lebih sulit daripada mencegah penambahan berat badan sejak awal, jadi penting bagi kebiasaan dan perilaku sehat untuk dibentuk sejak hari pertama.
Pertumbuhan Sehat

Keberhasilan seharusnya dilihat kurang dalam hal mencapai 'berat badan yang sempurna', daripada dalam mempertahankan berat badan yang hilang secara permanen. Kecuali kebiasaan buruk berubah secara permanen, manajemen berat badan jangka panjang akan gagal.

Alexander J. German, Profesor Royal Canin dalam Bidang Kedokteran Hewan Kecil; Kepala Klinik Manajemen Berat Badan Royal Canin, Universitas Liverpool, Inggris
Temukan dokter hewan

Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kesehatan anjing Anda, hubungi dokter hewan untuk saran profesional.
