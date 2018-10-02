Kačių sloga ir konjunktyvitas arba katės chlamidiozė
Kas yra chlamidiozė?
Chlamydophila felis yra bakterijų, sukeliančių konjunktyvitą katėms ir kačiukams, rūšis.
Kokie yra chlamidiozės simptomai?
Kai jūsų katė arba kačiukas serga konjunktyvitu, pasireikš įvairūs simptomai. Visada atkreipkite dėmesį į šiuos simptomus:
- išskyros iš akies ir skysčių kaupimasis akyje;
- reguliarus ir per dažnas mirksėjimas;
- nuolatinis žvairavimas;
- akies audinio paraudimas.
Ar konjunktyvitas pasireiškia su kitais simptomais?
Dažnai akių infekcijos kaip konjunktyvito požymis pasireiškia su viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Abi šios infekcijos yra kačių gripo simptomas. Šią ligą sukelia kelios skirtingos infekcijos.
Dažniausiai ją sukelia kačių pūslelinės virusas (FHV-1) ir kačių kalicivirusas (FCV), kurie abu yra labai kačių populiacijoje paplitę virusai.
Taip pat gali prisidėti tokios bakterijos kaip bronchiseptika ir mikoplazma.
Kaip plinta kačių gripas?
Kačių gripas plinta tarp kačių, taip pat jo plitimą skatina žmonės glostydami kates ir nenusiplaudami rankų. Jis taip pat plinta per daiktus, ant kurių patenka bakterijų čiaudint arba ašarojant ir kurie nėra tinkamai nuvalomi, pavyzdžiui, maisto dubenėliai, narvai ir šepečiai.
Kokie yra kiti kačių gripo simptomai?
Klinikiniai kačių gripo požymiai yra:
- ašarojančios akys ir varvanti nosis;
- per didelis seilėjimasis;
- čiaudėjimas;
- burnos opos;
- dantenų uždegimas;
- gerklės skausmas;
- padidėję limfmazgiai.
Ar kačių gripo simptomai visada yra akivaizdūs?
Katė arba kačiukas, neturintis klinikinių ligos, pavyzdžiui, kačių gripo, simptomų vis tiek gali būti kelių virusų nešiotojas, įskaitant kačių kalicivirusą, kačių pūslelinės virusą, FeLV ir chlamydophila felis virusą.
Jei jūsų naujasis kačiukas yra šalia kitų kačių, visada būkite budrūs. Yra tikimybė, kad kitos populiacijos katės yra aukščiau išvardytų virusų nešiotojos, nors ir atrodo sveikos.
Tokiu atveju jos kelia pavojų kitiems bendruomenės nariams, ypač kačiukams.
Ar mano katę galima skiepyti nuo chlamidiozės ir konjunktyvito?
Galite skiepyti savo katę nuo chlamidiozės pasitarę su veterinaru.
Katės ir kačiukai reguliariai skiepijami nuo kelių pagrindinių virusų ir ligų, kurios gali sukelti kačių gripą, tačiau jie ne visada skiepijami nuo chlamidiozės.
Jūsų veterinaras patars, ar šio skiepo reikia.
Kokie yra pagrindiniai skiepai, reguliariai skiriami katėms?
Reguliariai skiepijama nuo šių virusų:
- kačių pūslelinės viruso (fHV);
- kačių kaliciviruso (FCV);
- kačių panleukopenijos viruso (FPV);
- kačių leukemijos viruso (FeLV).
Veterinarai reguliariai neskiepija nuo chlamidiozės, tačiau dažnai šį skiepą rekomenduoja. Veterinaras atsižvelgs į jūsų kačiuko gyvenimo būdą, ypač, ar jis eis į lauką ir ar kontaktuos su kitomis katėmis. Tuomet jis nustatys rekomenduojamą skiepijimo planą ir tvarkaraštį.
Jei jūsų naujasis kačiukas bus šalia kitų kačių, būtinai pasikalbėkite su veterinaru dėl skiepijimo nuo visų kačių gripo sukėlėjų.
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