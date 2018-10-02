Kačių infekcinis peritonitas
Kas yra kačių infekcinis peritonitas?
Kačių infekcinis peritonitas (angl. Feline infectious peritonitis, FIP) yra mirtina liga, kuria gali susirgti katės ir kačiukai. FIP pasireiškia labai nedidelei kačių ar kačiukų daliai ir jį sukelia dažnas virusas, vadinamas kačių koronavirusu.
Kas yra kačių koronavirusas?
Kačių koronavirusas – tai virusas, kuriuo katės užsikrečia, kontaktuodamos su užkrėstomis išmatomis.
Taip gali atsitikti, kai jos prausia viena kitą arba kai naudojasi ta pačia kraiko dėže, maisto dubenėliais ar kailio priežiūros priemonėmis.
Kaip kačių koronavirusas sukelia kačių infekcinį peritonitą?
Yra dvi pagrindinės kates ir kačiukus susargdinančios kačių koronaviruso rūšys:
- Enterinis koronavirusas
- FIP sukeliantis koronavirusas
Vadinamasis enterinis koronavirusas daugiausia paveikia žarnyną. Jis čia pasidaugina ir gali sukelti viduriavimą – taip dažnai nutinka kačiukams, ypač jei jie gyvena bendrai su kitomis katėmis.
Šiuo metu laikoma, kad FIP sukeliantis koronavirusas yra mutavusi enterinio koronaviruso forma. Mokslininkai dar nesupranta, kaip santykinai gerybinis koronavirusas tampa mirtinu FIP.
Kas nutinka FIP užsikrėtusiai katei?
FIP užsikrėtusioms katėms gali atsirasti:
- skystis krūtinėje ar pilve – tai vadinama „šlapiuoju“ FIP;
- mazginės išaugos (granulomos) jų vidaus organuose – tai vadinama „sausuoju“ FIP.
Kokie yra FIP simptomai?
FIP užsikrėtusių kačių ar kačiukų simptomai būna įvairūs, įskaitant:
- karščiavimą
- vėmimą
- apetito praradimą
- viduriavimą
- priepuolius
Ar veterinaras gali patikrinti, ar mano katė užsikrėtusi FIP?
Šiandien veterinarijos gydytojai turi tam tikrų priemonių, leidžiančių aptikti koronavirusą. Tačiau šiuo tyrimu neišskiriama, ar tai žarnyno koronavirusas, ar FIP sukeliantis koronavirusas.
Tai reiškia, kad nėra atskiro FIP tyrimo.
Kada veterinarijos gydytojas atliks šiuos tyrimus?
Veterinaras atliks šį tyrimą, kad jis padėtų nustatyti sergančios katės diagnozę.
Veterinaras šiuos tyrimus visada interpretuos atsargiai, analizuodamas įvairius kitus veiksnius, įskaitant katės ar kačiuko gyvenimo aplinką, bet kokius klinikinius požymius ir kitus atliktus tyrimus.
Ar yra vakcina nuo FIP?
Egzistuoja vakcina nuo kačių infekcinio peritonito, tačiau jos veiksmingumas lieka diskutuotinas.
Visiems kačiukams turi būti skirti pagrindiniai skiepai, įskaitant:
- kačių gripo – tiek kačių pūslelinės viruso (fHV), tiek kačių kaliciviruso (FCV);
- kačių panleukopenijos viruso (FPV);
- kačių leukemijos viruso (FeLV).
Kadangi FIP vakcina nepatenka į pagrindinę kategoriją, ji nebus skiriama visiems kačiukams ar katėms.
Norint suprasti, kokių vakcinų reikės jūsų naujajam kačiukui, svarbu pasikalbėti su veterinarijos gydytoju. Jis pateiks rekomendacijas pagal katės gyvenimo būdą išanalizavęs įvairius veiksnius, įskaitant tai, ar ji būna lauke ir ar kontaktuoja su kitomis katėmis.
Jei nerimaujate dėl savo kačiuko sveikatos ar turite klausimų, kokiais skiepais reikia jį paskiepyti, visada tarkitės su veterinarijos gydytoju.
Susiję straipsniai
Kačiukui pritaikyta mityba
Mitybos formulės, kurios padeda stiprinti kačiuko imunitetą, skatina sveiką augimą ir virškinimo sistemą vystymąsi.
Pamėgti ir bendrinti šį puslapį