Rūpinimasis nėščia kate ir jos maitinimas
Kai tik sužinote, kad jūsų katė nėščia, galite pradėti rūpintis, kad kačiukų priežiūra būtų kuo geriausia iš pat pradžių, atidžiai reguliuodami jos mitybą ir maitinimą.
Kas atsitinka katės nėštumo metu
Katės nėštumas vidutiniškai trunka apie 65 dienas, nors jis gali trukti nuo 61 iki 72 dienų. Per pirmuosius du trečdalius nėštumo jos kūnas yra orientuotas į riebalų kaupimą, kad pasiruoštų kačiukams. Paskutinio trečdalio metu jos svoris didėja tik dėl jauniklių augimo.
Geriausias būdas jūsų karalienei (kitas katės pavadinimas) gauti maisto medžiagų ir auginti svorį, reikalingą kačiukų gimimui ir maitinimui, yra daug riebalų turinti dieta, tačiau turi būti atidžiai stebima, kad būtų išvengta nereikalingo svorio padidėjimo.
Jūsų nėščios katės svorio kontrolė
Nors jūsų karalienė per pirmuosius du nėštumo trečdalius didėja, ji neturėtų priaugti daugiau kaip 40 % savo idealaus svorio. Nutukimas gali sukelti komplikacijų gimstant kačiukams, o vėliau ir jūsų katės sveikatos problemų. Todėl, norint apsaugoti jos ir naujagimių sveikatą, būtina pasirinkti tinkamą maistą ir maitinimą savo nėščiai katei.
Kuo ir kaip maitinti nėščią katę
Nėštumo pradžioje turite parinkti savo karalienei daug riebalų turinčią dietą, specialiai sukurtą nėštumui palaikyti, o vėliau – pienui kačiukams gaminti. Palaipsniui pereikite prie šio ėdalo, maišydami jį su dabartiniu, pradėdami nuo 25 % naujojo ir 75 % esamo. Per penkias – septynias dienas galite padidinti naujojo ėdalo kiekį iki 100 %. Tai padeda sumažinti bet kokius virškinimo sutrikimus, kuriuos gali sukelti staigus dietos pakeitimas.
Katės nėštumui progresuojant, jos energijos poreikis kas savaitę padidės maždaug 10 %. Paskutiniais nėštumo etapais ji sunaudos 70 % daugiau energijos nei įprasta. Daug energijos turintis ėdalas gali tai padėti, nepridedant nereikalingos masės jos ėdalui, kuri gali būti sunkiai virškinama.
Reguliariai sverkite savo katę ir koreguokite jos ėdalo porciją; tai padės jai išvengti per didelio svorio padidėjimo nėštumo metu. Taip pat turėtumėte ir toliau maitinti ją tuo pačiu būdu, kaip ir iki šiol: konkrečiu paros laiku ir konkrečioje vietoje. Užtikrinkite, kad ji turėtų daug vandens.
Katės maitinimas po gimdymo
Gimus kačiukams jūsų katė tuoj pat pradės juos žindyti ir kasdien gamins iki ketvirtadalio litro pieno. Tai daro dramatišką poveikį jos mitybos poreikiams, kurie gali padidėti du ar tris kartus.
Žindymo laikotarpiu turite ją maitinti „ad lib“, t. y. be jokių apribojimų, nes jai reikės ėsti gerokai daugiau nei įprastai. Rinkitės aukštos kokybės, daug energijos teikiantį ėdalą, kuriame yra tinkamų maisto medžiagų ir riebiųjų rūgščių, kurios jos organizmui būtinos pienui gaminti, ir būtinai vėl maitinkite įprastu ėdalu baigiantis žindymo laikotarpiui.
Svarbu palaikyti ryšį su veterinarijos gydytoju ir atlikti reguliarius katės tikrinimus siekiant įsitikinti, kad ji ir jos kačiukai sveiki. Jei nesate įsitikinę, koks geriausias būdas maitinti nėščią katę, būtinai pasitarkite su veterinarijos gydytoju, jam bus malonu ir jis galės padėti.
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