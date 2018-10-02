Ar turėčiau kastruoti savo katiną?
Jūsų kačiuko kastravimas yra bendra procedūra, teikianti daug naudos jūsų katinui ir jūsų namams. Tačiau nereikia skubintis priimti šį sprendimą, ypač jei norėtumėte ateityje kačiukų.
Kas yra kastracija?
Katinų sterilizacijai apibūdinti vartojamas terminas „kastravimas“. Moterų katėms tai vadinama sterilizacija, nors kartais tiek patinams, tiek patelėms atliekamas sterilizavimas.
Kaip vyksta kastracija?
Jos principas – užkirsti kelią katino lytinių hormonų susidarymui. Katinams pašalinamos sėklidės, todėl nebesigamins sperma, galinti apvaisinti katės kiaušinėlius, ir nebebus įmanoma daugintis. Operaciją atlieka veterinarijos gydytojas.
Kada geriausias laikas kastruoti kačiuką?
Idealiu atveju jūsų kačiukas turėtų būti kastruojamas sulaukus brendimo; patinams tai yra nuo 6 iki 12 mėnesių amžiaus. Lytinės brandos sulaukę katinai pradeda ieškoti poros; šis procesas prasideda maždaug nuo septinto iki 12 mėnesio. Kastravimas gali būti sėkmingas nuo trijų mėnesių. Jūsų veterinarijos gydytojas patars, koks geriausias laikas jūsų kačiukui.
Kodėl turėčiau kastruoti šuniuką?
Pagrindinis kačiuko kastravimo privalumas yra tai, kad išvengiama nepageidaujamų vadų, ką kitomis priemonėmis sunku padaryti, o neplanuotiems palikuonims sudėtinga surasti gerus namus. Tai taip pat sumažina tikimybę, kad jūsų katinas užsikrės arba platins LPL, nes sumažėja jų noras poruotis. Lygiai taip pat sumažėja jų noras kovoti, o tai gali prisidėti prie tylesnės ir ramesnės namų aplinkos.
Kaip pasikeis mano kačiuko dieta?
Po kastravimo kačiuko mitybos poreikiai pasikeičia. Jo energijos poreikis sumažėja apie 30 proc., tačiau jo apetitas padidės maždaug 20–25 proc. Kadangi jūsų kačiukas vis dar auga ir jam reikia energijos, kad galėtų vystyti sveikus raumenis ir kūno masę, svarbu pasirūpinti pasikeitusius poreikius patenkinančia mityba. Maistas, skirtas kastruotiems katinams, gali būti geras pasirinkimas. Pasitarkite su veterinarijos gydytoju dėl mitybos.
Kokias kitas komplikacijas gali sukelti sterilizacija?
Po kastracijos katinams smarkiai išauga nutukimo rizika, o tai gali lemti tolesnes ilgalaikes sveikatos problemas. Tai gali apimti sąnarių ligas, diabetą ir šlapimo takų problemas. Jei nuspręsite kačiuką kastruoti, atidžiai skaičiuokite suvartojamas kalorijas ir įtraukite jį į žaismingą veiklą, kuri padėtų valdyti jo svorį.
Kastravimas gali būti naudinga jūsų katinui ir namų aplinkai procedūra. Norėdami gauti daugiau informacijos, pasitarkite su savo veterinarijos gydytoju, kuris padės jums nuspręsti, ar tai tinka jūsų katinui.
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