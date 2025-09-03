Tiksli sveika mityba katėms
Kiekviena formulė sukurta taip, kad mityba būtų pritaikyta augintinio sveikatos poreikiams, kokia bebūtų veislė, amžius ar gyvenimo būdas.
0–1 metai
Kačiukas
Mitybos formulės, kurios padeda stiprinti kačiuko imunitetą, skatina sveiką augimą ir virškinimo sistemą vystymąsi.
1–7 metai
Suaugęs
Mityba, pritaikyta katės poreikiams ir skoniui.
7–11 metų
Subrendęs
Visavertės mitybos formulės, užtikrinančios katės sveikumą, nes jų energingumas ir judrumas su amžiumi keičiasi.
11 metų ir daugiau
Senas
Formulės, pritaikytos specifiniams subrendusios katės mitybos poreikiams tenkinti.
Turite grynaveislę katę?
Atraskite mūsų formules, skirtas specifiniams jūsų veislės poreikiams tenkinti.