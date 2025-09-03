Tiksli sveika mityba katėms

Kiekviena formulė sukurta taip, kad mityba būtų pritaikyta augintinio sveikatos poreikiams, kokia bebūtų veislė, amžius ar gyvenimo būdas.

0–1 metai

Kačiukas

Mitybos formulės, kurios padeda stiprinti kačiuko imunitetą, skatina sveiką augimą ir virškinimo sistemą vystymąsi.

Produktai kačiukams
1–7 metai

Suaugęs

Mityba, pritaikyta katės poreikiams ir skoniui.

Produktai suaugusiems gyvūnams
7–11 metų

Subrendęs

Visavertės mitybos formulės, užtikrinančios katės sveikumą, nes jų energingumas ir judrumas su amžiumi keičiasi.

Produktai subrendusiems šunims
11 metų ir daugiau

Senas

Formulės, pritaikytos specifiniams subrendusios katės mitybos poreikiams tenkinti.

Produktai subrendusiems
Naršyti mūsų veterinarijos produktų asortimentą

Peržiūrėkite visą mūsų veterinarijos produktų asortimentą.
Naršykite mūsų el. mažmeninės prekybos asortimentą

Pažvelkite į visą mūsų el. prekyboje esančių produktų asortimentą.
Visi produktai katėms
Turite grynaveislę katę?

Atraskite mūsų formules, skirtas specifiniams jūsų veislės poreikiams tenkinti.

Peržiūrėti veislių grupę