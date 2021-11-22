Kačiukų augimo ir vystymosi skatinimas šeriant juos tinkamu maistu
Kačiukų maistas sukurtas taip, kad pirmosiomis gyvenimo savaitėmis augintinis gautų kuo daugiau jam reikalingų medžiagų, tačiau laikui bėgant kačių poreikiai pakinta. Keturių penkių savaičių amžiaus kačiukus galima šerti kietuoju maistu. Išdygus nuolatiniams dantukams, kačiukų augimui būtinos maistinės medžiagos išlieka tokios pačios iki vienerių metų amžiaus.
Kačiuką šerkite vadovaudamiesi rekomendacijomis, pateikiamomis ant kačių maisto pakuotės. Stenkitės kačiukui neduoti nieko kita, išskyrus kačiukų maistą, ir rūpinkitės, kad augintinis nuolat turėtų šviežio vandens.
Kačiukų maiste turi būti visi vitaminai ir mineralai, kurių reikia, kad skeletas vystytųsi tinkamai, antioksidantų, stiprinančių natūralią organizmo apsaugos sistemą, ir EPR bei DHR, užtikrinančių tinkamą nervų sistemos vystymąsi.
