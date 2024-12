KITTEN Loaf in sauce

ROYAL CANIN® Kitten in Loaf yra specialiai sukurta siekiant patenkinti kačiukų mitybos poreikius jų augimo „konsolidacijos fazėje“. Ši formulė tinka 4–12 mėnesių amžiaus kačiukams, nes jie patiria reikšmingų fizinių ir elgesio pokyčių. Šioje specialiai pritaikytoje dietoje pateikiami drėgni gabaliukai padaže, kurie yra optimalaus dydžio, tekstūros ir skonio augantiems kačiukams. Jame taip pat yra maistinių medžiagų, tokių kaip vitaminas C ir E, kad palaikytų sveikos kačiuko imuninės sistemos vystymąsi. Įrodyta, kad šie su maistu gaunami antioksidantai skatina didesnį ir greitesnį antikūnų susidarymą po vakcinacijos. ROYAL CANIN® Kitten in Loaf taip pat yra praturtintas Omega-3 riebalų rūgštimis (DHR), kurios palaiko smegenų vystymąsi ir skatina sveiką regėjimą. Dėl naudingų prebiotikų (MOS) ir lengvai virškinamų baltymų derinio ROYAL CANIN® Kitten in Gravy taip pat padeda palaikyti sveiką žarnyno mikrobiotos (žarnyno floros) pusiausvyrą ir gerą virškinimą. ROYAL CANIN® Kitten in Loaf buvo sukurtas taip, kad patenkintų išrankiausią kačių gomurį. Šis šlapias ėdalas suteikia jūsų kačiukui teigiamų pojūčių, palaiko sveiką hidrataciją ir puikiai tinka mišriam šėrimui su ROYAL CANIN® Kitten sausų granulių dieta. Kai kačiukui sukaks 12 mėnesių, jam reikės dietos, kuri būtų specialiai pritaikyta jo, kaip suaugusios katės, mitybos poreikiams patenkinti. Šiame etape galite kačiuką perkelti į ROYAL CANIN® suaugusių kačių ėdalo asortimentą, kurį galima įsigyti kaip sausą pašarą arba šlapią maistą pašteto, gabalėliais padaže ar želė pavidalu.