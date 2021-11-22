Pakalbėkime apie ilgaplaukius čihuahua
Oficialus pavadinimas: ilgaplaukis čihuahua
Kiti pavadinimai: čivava, či
Kilmė: Meksika
Kiek seilėjasi1 out of 5
Kailio priežiūros poreikiai3 out of 5
Šėrimosi lygis3 out of 5
Kiek loja2 out of 5
Energijos lygis*3 out of 5
Sutarimas su kitais augintiniais3 out of 5
Šiltas oras?3 out of 5
Šaltas oras?1 out of 5
Tinka gyventi bute?5 out of 5
Gali likti vienas?*2 out of 5
Šeimos augintinis?*4 out of 5
|Patinas
|Patelė
|Aukštis
|Aukštis
|12.7 - 22.86 cm
|13 - 20 cm
|Svoris
|Svoris
|1 - 3 kg
|1 - 3 kg
|Šuniuko amžius
|Suaugusio amžius
|2–10 mėnesių
|Nuo 10 mėnesių iki 8 metų
|Subrendusio amžius
|Seno amžius
|Nuo 8 iki 12 metų
|Nuo 12 metų
|Šunyčio amžius
|Nuo gimimo iki 2 mėnesių
Ilgaplaukiui čihuahua pritaikyta mityba
Susipažinkite su ilgaplaukiu čihuahua
Viskas, ką reikia žinoti apie veislę
„Geriausias bičiulis“ yra ideali frazė apibūdinti ilgaplaukį čihuahua, nes tai idealus kompanionas šuo. Šios veislės šunys ištikimi savo šeimininkams ir visada budrūs, pasiruošę juos ginti, nors labiausiai mėgsta prisiglausti. Čihuahua gali aploti praeivius, bet vargu, ar tai kelia susirūpinimą. Netrukus juos patrauks kita, tą akimirką įdomesnė veikla. Žaisti jie pasiruošę bet kurią akimirką!
Čihuahua – visada asmenybė, ir tai akivaizdu jų oficialiame reitinge: šiuo metu jie užima 11 vietą Amerikos kinologų klubo metiniame populiariausių veislių sąraše.
Ir ar galite pasakyti mažas šuo?! Veislė niekada nesveria daugiau nei 3 kilogramus (6 svarus), todėl juos galima pasiimti beveik bet kur.
Kalbant apie šunis, mums dažnai patariama stebėti vaikus, baiminantis, kad šuo gali juos netyčia sužeisti. Tačiau kadangi šios veislės šunys tokie nedideli, greičiau vaikai gali juos sužeisti, net to nenorėdami. Jie gali būti lengvai pažeidžiami, todėl būkite atidūs. Šunys mielai žaidžia namuose ir nedidelėse šunų aikštelėse. Čihuahua veislės šunims labai naudinga stimuliuoti protą, o žaidimai taip pat yra puiki pramoga.
Toli gražu ne apsauginis šuo, tačiau čihuahua gali būti aršiausias gynėjas. Jie linkę būti santūrus su nepažįstamais žmonėmis, tačiau šis atsargumas išnyksta, kai užsimezga nauji santykiai.
2 faktai apie ilgaplaukius čihuahua
1. Pasistenkite per daug jų neišlepinti
Patikėsite ar ne – ilgaplaukiai čihuahua gali lengvai priaugti svorio. Vienas kitas užkandis, ir liaunas kūnas greitai papilnėja. Vietoj skanėstų naudokite saujelę kasdieninės maisto porcijos sauso maisto granulių. Pagal oficialią veislės klasifikaciją čihuahua turi sverti daugiausiai šešis svarus.
2. Toks mažas tokiame dideliame pasaulyje
Čihuahua asmenybė išties ryški: Jie meta iššūkį šunims, kurie yra kelis kartus didesni už juos. Išmokykite savo šunį, kaip elgtis ir sutarti su kitais šunimis ir žmonėmis – taip jis užaugs ramus, draugiškas ir paklusnus.
Veislės istorija
Daugelis nori žinoti, iš kur kilęs pavadinimas čihuahua. Jų istorija prasidėjo XII amžiaus Meksikoje tuo metu, kai actekai užkariavo toltekų civilizaciją, ir laikė čihuahua veislės protėvius – techichi šunis. Jei įmanoma tuo patikėti, techichi šunys buvo dar lengvesni ir judresni negu dabartiniai čihuahua.
Per šimtmečius čihuahua vis populiarėjo, kol galiausiai įgijo didžiulį populiarumą JAV XX a. viduryje, kai amerikiečiai juos atrado Čihuahua vietovėje Meksikos valstijoje, kuri ribojasi su Teksasu. Techichi šunys įgijo naują pavadinimą, ir čihuahua veislė paplito į šiaurę nuo Meksikos sienos.
Ilgaplaukiai čihuahua mėgsta laikytis kartu su kitais savo rūšies šunimis. Neveisiami konkrečiai veiklai, čihuahua yra puikūs šeimos šunys ir partneriai kelionėse. Tam jie yra tinkamo dydžio: čihuahua veislės šunys yra laikomi mažiausiais pasaulyje ir sveria tik kiek daugiau nei 2,2 kg (6 svarus).
Nuo galvos iki uodegos
Ilgaplaukių čihuahua fizinės savybės
Dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį
Nuo konkrečių veislės bruožų iki bendros sveikatos apžvalgos – štai keletas įdomių faktų apie jūsų ilgaplaukį čihuahua
Tai atkaklus šuo.
Užsispyręs ilgaplaukis čihuahua stebina savo temperamentu ir atkaklumu, kuris gerokai pranoksta jų kompaktišką dydį. Net ir mažame kūne gali slypėti didelis ryžtas. Ilgaplaukiai čihuahua yra protingi ir pergudraus jus, jei tik leisitės! Sprendimas: Iš anksto disciplinuokite savo šunį ir užtikrinkite, kad jie žinotų, kas vadovauja. Ilgaplaukio čihuahua treniravimas gali suvaldyti jo neramų būdą ir padėti išsiugdyti tinkamą elgseną.
Per daug mankštos juos alina
Čihuahua veislės šunys išnaudoja daug energijos, bet neapsigaukite dėl ilgaplaukio čihuahua noro ilgai vaikščioti ar žaisti be galo. Mažam kūneliui užtenka mažai. Jiems naudinga paprasta kasdieninė veikla namuose, ilgaplaukis čihuahua taip pat mielai leisis į netolimus pasivaikščiojimus. Kaip ir bet kurį kitą mažos veislės pavargusį šunį, jį galima tiesiog parsinešti likusią kelio dalį ant rankų!
Čihuahua gali turėti keletą sveikatos problemų.
Mažo dydžio šuo veislės gali būti linkusios į hipoglikemiją arba mažą cukraus kiekį kraujyje. Atrodytų, kad ilgaplaukių čihuahua mažiems kūnams nereikia daug vaikščioti, bet jei tarp šėrimų praeina per daug laiko, jų energijos lygis greitai sumažėja. Laikykitės įprasto šėrimo grafiko ir šėrimo nurodymų ant ėdalo pakuočių. Šios veislės šunys gali turėti širdies problemų, kaip siauri širdies vožtuvai arba atrioventrikulinio vožtuvo liga, galimos širdies vožtuvų problemos, pasireikšti akių liga ir girnelės luksacija (laisvos kelių girnelės). Reguliarus lankymasis pas veterinarą gali padėti išspręsti šias problemas dar prieš joms pasireiškiant.
Sveika dieta, sveikesnis šuo
Renkantis ėdalą čihuahua yra daug veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti: amžių, gyvenimo būdą, aktyvumo lygį, fiziologinę būklę ir sveikatą, įskaitant galimą ligą ar jautrumą. Ėdalas suteikia energijos šuns gyvybinėms funkcijoms, o visoje mitybos formulėje turėtų būti pakoreguota maistinių medžiagų pusiausvyra, kad būtų išvengta bet kokio dietos trūkumo ar pertekliaus, nes jie abu gali turėti neigiamą poveikį šuniui. Toliau pateiktos rekomendacijos sveikiems gyvūnams. Jei jūsų šuo turi sveikatos problemų, pasitarkite su veterinaru, jis paskirs išskirtinę veterinarinę dietą. Švarus ir šviežias vanduo visada turi būti prieinamas tinkamai šlapimo sistemos būklei palaikyti. Karštu oru ir ypač kai treniruojasi, neškitės vandens ir darykite dažnas pertraukas šuniui atsigerti.
Čihuahua šuniuko poreikiai energijos, baltymų, mineralų ir vitaminų požiūriu yra daug didesni nei suaugusių šunų. Jiems reikia energijos ir maistinių medžiagų net tik organizmo funkcijoms palaikyti, bet ir pačiam kūnui auginti bei stiprinti. Iki 8 mėnesių amžiaus čihuahua šuniukų imuninė sistema vystosi palaipsniui. Antioksidantų kompleksas, įskaitant vitaminą E, gali padėti palaikyti natūralią jų apsaugą per šį didelių pokyčių, atradimų ir naujų potyrių laiką. Jų virškinimo funkcijos taip pat skiriasi nuo suaugusių čihuahua: virškinimo sistema dar nėra subrendusi, todėl svarbu duoti lengvai virškinamus baltymus, kurie bus veiksmingai panaudoti. Subalansuota suvartojamų skaidulų, pavyzdžiui, psyllium, dieta gali padėti palengvinti maisto slinkimą žarnynų ir tinkamą tuštinimąsi.
Panašiai šuniuko dantys – pradedant pieniniais dantimis arba pirmaisiais dantimis, tada nuolatiniais dantimis – yra svarbus veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti renkantis granulės dydį, formą ir kietumą. Šis augimo etapas taip pat reiškia didelius energijos poreikius, todėl maiste turi būti didelis energijos kiekis (išreikštas Kcal/100 g maisto), o visų kitų maistinių medžiagų koncentracija taip pat bus didesnė nei įprasta specialiai paruoštame maiste augantiems gyvūnams. Rekomenduojama dalyti dienos porciją į tris dalis, kol jie pasieks šešių mėnesių amžių, tada pereiti prie dviejų šėrimų per dieną.
Pagrindiniai suaugusio čihuahua mitybos tikslai:
Palaikomas idealus kūno svoris naudojant gerai virškinamus ingredientus ir išlaikant protingą riebalų kiekį
Išsaugo odos ir kailio sveikatą ir grožį su praturtintais nepakeičiamų riebiųjų rūgščių (ypač EPR-DHR), būtinų aminorūgščių ir B vitaminų priedais.
Saugo jų labai gležnus žandikaulius. Čihuahua turi stiprų polinkį kauptis dantų apnašoms. Sumažinus dantų akmenų susidarymą ant dantų, dėl kurio atsiranda dantų apnašų, granulės su kalcio chelatoriais atlieka esminį vaidmenį kovojant su burnos ertmės ligomis. Kad nekiltų maisto paėmimo problemų, granulės turi būti labai mažos ir pritaikytos miniatiūriniam čihuahua žandikauliui. Tai taip pat gali skatinti jų išrankų apetitą.
Čihuahua, kuris daugiausia gyvena namuose, dėl sumažėjusio aktyvumo svarbu griežtai laikytis maitinimo gairių, nurodytų ant pakuotės, kad jo svoris pernelyg nepadidėtų. Šių gairių itin svarbu laikytis maitinant sterilizuotus čihuahua, nes kastracija yra vienas šunų antsvorio veiksnių.
Norėdami sumažinti išmatų kvapą ir apimtį, rinkitės dietą, sudarytą iš lengvai virškinamų baltymų, tinkamo skaidulų kiekio ir labai aukštos kokybės angliavandenių šaltinių žarnyno sveikatai ir tvarkingam tuštinimuisi užtikrinti.
Mažo dydžio veislių šunys linkę į šlapimo sistemos akmenų susidarymą; rekomenduojama dieta, kuri padeda palaikyti sveiką šlapimo sistemą.
Po 8 metų čihuahua pradės susidurti su pirmaisiais senėjimo požymiais. Dieta, praturtinta antioksidantais, skatina gyvybingumą, o pagrindinės maistinės medžiagos, tokios kaip taurinas, padeda palaikyti gerą širdies veiklą. Senėjimą taip pat lydi virškinimo gebėjimo ir specialių mitybos poreikių pakitimas, todėl senėjančių čihuahua ėdalas turi turėti šias savybes:
Daugiau vitaminų C ir E. Šios maisto medžiagos turi antioksidacinių savybių, apsaugančių kūno ląsteles nuo žalingo oksidacinio poveikio, susieto su senėjimu.
Aukštos kokybės baltymai. Priešingai plačiai paplitusiai klaidingai nuomonei, baltymų kiekio maiste mažinimas duoda mažai naudos ribojant inkstų nepakankamumą, nes vyresni šunys su maistu gaunamus baltymus vartoja ne taip efektyviai kaip jaunesni šunys. Fosforo kiekio mažinimas yra vienintelis būdas sulėtinti laipsnišką inkstų funkcijos blogėjimą.
Didesnė mikroelementų geležies, cinko ir mangano proporcija padeda išlaikyti gerą odos ir kailio būklę.
Didesnė polinesočiųjų riebalų rūgščių (antai agurklės aliejaus, žuvų taukų) dalis kailio kokybei palaikyti. Šunys paprastai gali gaminti šias riebiąsias rūgštis, tačiau senėjimas gali paveikti šį fiziologinį procesą.
Sendami šunys vis dažniau kenčia nuo dantų problemų. Siekiant užtikrinti, kad jie ir toliau ėstų pakankamai, jų nasrams reikia tinkamai pritaikyti granulių formą, dydį ir tekstūrą. Formulė, kurioje yra kalcio chelatų, padeda palaikyti dantų sveikatą ir sumažinti dantų akmenų susidarymą.
Nors tai svarbu per visą čihuahua gyvenimą, širdies sveikata šuniui senstant tampa vis svarbesnė. Maistinių medžiagų, tokių kaip taurinas ir EPR-DHR, mišinys padės palaikyti sveiką subrendusio čihuahua širdies veiklą.
Ilgaplaukio čihuahua priežiūra
Kailio priežiūros, treniravimo ir mankštos patarimai
Kaip mažo dydžio šuniui, žygiai ir rytiniai bėgimai netinka, tačiau yra daug veiklos, kuria ilgaplaukį čihuahua galima užimti kiekvieną dieną. Kaip ir bet kuriam šuniui, jam reikia saikingai mankštintis, kad išlaikytų gerą sveikatą. Trumpi pasivaikščiojimai apie kelis kvartalus padės išlaikyti gerą formą. Čihuahua gyvenimo trukmė yra didelė; išlaikykite juos tinkamos formos visus tuos metus, pasitelkdami tinkamą veiklą, pvz., užimkite paprastu žaidimu patalpose ir smagiais atsinešimo žaidimais.
Plaukiančios ilgaplaukio čihuahua kasos yra puikus vaizdas. Palaikykite kailio formą atlikdami kailio priežiūrą du ar tris kartus per savaitę; Taip išvengsite susipainiojimo ar susivėlimo, taip pat negalite nepaisyti kutais apaugusių ausų, kojų ir pėdų plaukų. Laimei, šėrimasis nėra veislės problema. Reikia reguliariai kirpti nagus ir reguliariai valyti dantis, kad išvengtumėte periodonto problemų.
Atsidavęs, protingas ilgaplaukis čihuahua yra nuostabus šuo, kurį tinka turėti šalia. Didelis lojalumas reiškia, kad jie yra motyvuoti įtikti ir tikrai gerai reaguos į paklusnumo treniravimą. Ugdykite gerus ilgaplaukio čihuahua įpročius nuo mažens, tai duos geriausių rezultatų ir pažabos polinkį būti per daug užsispyrusiam.
Viskas apie ilgaplaukius čihuahua
Ilgaplaukis čihuahua turi visus puikaus augintinio pranašumus: linksmą temperamentą, daug energijos ir prisirišimą didelėmis dozėmis. Čihuahua veislė taip pat puikiai tinka tiems, kurie nėra turėję šuns. Pripažinkime, nėra daug tokių šunų! Lojalumas yra ilgaplaukio čihuahua prigimtis, ir dėl jų dydžio juos puikiausiai galima pasiimti visur.
Ilgaplaukiai čihuahua nėra iš prigimties agresyvūs; jei jie loja ar grybšteli, tai tik tiek – kaip ir siejant su bet kuriuo šuniu – jie kartais garsiau loja nei kanda. Jie gali saugoti savo teritoriją arba nerimauti, o veislė taip pat gali pasižymėti savo savininko pasisavinimu. Nors jie yra smulkūs, elgsena neturėtų būti klasifikuojama kaip miela; jiems reikia drausmės, tai iš tikrųjų padės jūsų ilgaplaukiui čihuahua jaustis patogiai. Taip pat atmeskite visas pagrindines sveikatos sąlygas, kurios gali paskatinti jų nerimą.
Šaltiniai
- Amerikos veterinarijos centrai https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Dog Encyclopaedia. 2010 ir 2020 m. red.
- Banfieldo naminių gyvūnų ligoninė https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Product Book
- Amerikos veislynų klubas https://www.akc.org/
