Pakalbėkime apie rotveilerius
Nepaisant savo nuožmios reputacijos ir įspūdingo dydžio, rotveileriai yra ištikima ir atsidavusi veislė, prieraišaus, paklusnaus ir stebėtinai švelnaus temperamento. Nepaisant to, dėl savo bebaimiško nusiteikimo, natūralaus intelekto ir galingos kūno sandaros jie taip pat yra vieni populiariausių sarginių šunų pasaulyje. Dėl to rotveileriai linkę geriausiai elgtis su patyrusiu savininku, kuris gali prisiimti „gaujos lyderio“ vaidmenį.
Oficialus pavadinimas: Rotveileris
Kiti pavadinimai: Rotis, rotveileris, metzgerhundas, Rottweilo mėsininko šuo
Kilmė: Vokietija
Kiek seilėjasi2 out of 5
Kailio priežiūros poreikiai1 out of 5
Šėrimosi lygis3 out of 5
Kiek loja3 out of 5
Energijos lygis*5 out of 5
Sutarimas su kitais augintiniais3 out of 5
Šiltas oras?2 out of 5
Šaltas oras?3 out of 5
Tinka gyventi bute?1 out of 5
Gali likti vienas?*2 out of 5
Šeimos augintinis?*3 out of 5
|Patinas
|Patelė
|Aukštis
|Aukštis
|61 - 68.5 cm
|56 - 63.5 cm
|Svoris
|Svoris
|43 - 61 kg
|36 - 45 kg
|Suaugusio amžius
|Nuo 8 mėnesių iki 2 metų
|Subrendusio amžius
|Seno amžius
|nuo 2 metų iki 5 metų
|5–16 metų
|Šunyčio amžius
|Nuo gimimo iki 2 mėnesių
Rotveileriui pritaikyta mityba
Susipažinkite su rotveileriu
Viskas, ką reikia žinoti apie veislę
Nors filmuose ir žiniasklaidoje rotveileris dažnai vaizduojamas kaip agresyvus ar pavojingas šuo, jo tikroji asmenybė negalėtų skirtis labiau. Nors tiesa, kad jie yra stiprūs, galingi ir, jei reikia, gali būti išmokyti susidoroti su nusikaltėliu, paprastai jie yra dideli minkštaširdžiai. Tinkamai vadovaujant patyrusiam savininkui, jie yra paklusnūs, pagarbūs ir labai švelnus šunys, kurie netrukus tampa atsidavusiu kompanionu.
Žinomi dėl savo klano ginančios prigimties, rotveileriai užmezga labai tvirtus ryšius su savo žmonių šeimomis. Tačiau, kaip patvirtins esami savininkai, jie taip pat turi puikų žaismingumo jausmą. Jie mėgsta glaustytis prie savo mėgstamų žmonių ir net bandys užlipti ant kelių, jei leisite.
Vienos iš seniausių veislių pasaulyje rotveilerių istorija siekia romėnų laikus, kai jie buvo naudojami gyvuliams ganyti. Šiandien tai labai mylimas šeimos augintinis, o rotveilerių galingas, didelis kūnas ir įgimtas intelektas reiškia, kad jie dažnai naudojami kaip sarginiai šunys. Visada jausdami tai, kas vyksta aplinkui, jie puikiai reaguoja į darbo situacijas.
Jie yra ne tik populiarus policijos pasirinkimas, bet ir dažnai matomi su apsaugininkais, taip pat jie naudojami kaip paieškos ir gelbėjimo šunys. Be abejo, tai prisidėjo prie jų reputacijos.
Didingos povyzos rotveileris atrodo tikrai įspūdingai. Jie ne tik dideli, raumeningi ir energingi, bet ir labai gražūs gyvūnai. Jiems būdingas tamsus lygus kailis, išmargintas rūdžių dėmėmis, išraiškingos tamsiai rudos akys ir galinga vizganti uodega.
Dar vienas dalykas, kurį reikia žinoti apie rotveilerius, yra tai, kad jiems reikia daug mankštintis. Idealiu atveju jiems reikia mažiausiai dviejų valandų fizinio aktyvumo kiekvieną dieną. Taip, mažiausiai dviejų valandų. Tačiau jeigu jie tai gaus kartu su tinkamu treniravimu ir bendravimu, jie tikrai taps neatsiejama jūsų šeimos gaujos dalimi.
2 faktai apie rotveilerius
1. Mitų griovimas
Bet koks potencialiai pavojingas rotveilerių elgesys beveik visada kyla dėl blogo savininko arba bendravimo ir treniravimo trūkumo. Taigi tai yra svarbūs aspektai šiai veislei, ypač atsižvelgiant į didžiulę jėgą. Daugiau informacijos apie rotveilerio treniravimą žr. toliau.
2. Viskas priklauso nuo veisimo
10-ajame dešimtmetyje rotveileris tapo vienu geidžiamiausių šunų JAV ir dėl to atsirado daug mažiau etiškų veisėjų; tai lėmė gyvūnų sveikatos ir (arba) blogo temperamento problemas. Visada verta investuoti laiko ir rasti gerbiamą bei patikimą veisėją.
Veislės istorija
Rotveileris yra viena iš seniausių pasaulyje šunų veislių, kuri kilusi iš molosų (mastifų tipas). Dar romėnų laikais šie tvirti šunys buvo naudojami ganyti galvijus ir saugoti. Vėliau jie lydėjo romėnų legionus jų epinėse kelionėse per Alpes. Kai romėnai pasiekė Vokietiją, kur įkūrė kolonijas, jų šunys susitiko ir susimaišė su vietinėmis veislėmis. Taip atsirado rotveileris, kurį pažįstame šiandien.
Pavadinti Rotveilo miestelio, kuris tapo galvijų prekybos centru, vardu, šunys tęsė savo darbą ganydami gyvulius. Tačiau vietiniai mėsininkai juos taip pat panaudojo kaip patikimus nešulinius šunis ir jie netgi tapo žinomi kaip „Rottweiler Metzgerhunds“ (Rotveilo mėsininkų šunys).
Vėliau, 10-ojo dešimtmečio pradžioje, rotveileriai tapo mėgstamiausiu policijos pasirinkimu, taip sukuriant jų kaip sarginių šunų reputaciją. Amerikos veislynų klubas juos oficialiai pripažino 1931 m., tačiau tik po Antrojo pasaulinio karo jų populiarumas išaugo. Žinoma, jie tapo vienodai žinomi kaip namų augintiniai.
Įdomu, kad rotveileriai taip pat buvo vieni pirmųjų aklųjų šunų vedlių, o pastaruoju metu jie gerbiami už paieškos ir gelbėjimo darbus. Dabar, nepaisant gana neigiamo jų vaizdavimo žiniasklaidoje, jie yra neabejotinai mėgstami šunų mylėtojų visame pasaulyje.
Nuo galvos iki uodegos
Fizinės rotveilerių savybės
1.Galva
2.Akys
3.Kūnas
4.Kailis
5.Uodega
Dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį
Nuo konkrečių veislės bruožų iki bendros sveikatos apžvalgos – štai keletas įdomių faktų apie rotveilerį
Saugokite jų galūnes nuo pažeidimų.
Viena iš labiausiai paplitusių rotveilerių sveikatos problemų yra paveldima būklė, vadinama klubo displazija – tai netinkamas sąnario susiformavimas. Kai taip atsitinka, šunys dažnai jaučia vienos ar abiejų užpakalinių kojų skausmą arba šlubuoja, nors taip būna ne visada. Vyresniame amžiuje tokia būklė dažnai gali sukelti artritą. Tačiau gerbiami veisėjai atliks visų šunų tėvų klubų ir alkūnių rentgenogramas, taip sumažindami riziką. Aukštos kokybės mityba, reguliari mankšta ir tinkamas rotveilerio svoris gali padėti palaikyti sveikus sąnarius.
Jie taip pat gali būti linkę į konkrečią skrandžio problemą.
Kaip ir kitiems didelių veislių šunims, rotveileriams galima skrandžio išsiplėtimo (arba „išsipūtimo“) rizika. Tai galimai rimta būklė, kurią sukelia dujų perteklius skrandyje. Laimei, yra daugybė prevencinių priemonių, kurių galima imtis. Pavyzdžiui, kadangi dažnai taip gali įvykti per daug suėdus ir (arba) išgėrus per vieną kartą, jų ėdalo norma turi būti padalinta į kelias porcijas per dieną. Be to, specialiai suprojektuotas dubuo gali padėti sumažinti suėdamą kiekį. Svarbu tai, kad jūsų rotveilerio mankšta taip pat turėtų būti atidėta kuo ilgiau paėdus. Simptomai gali būti išsipūtęs pilvas, per didelis seilėtekis ir pykinimas – ir kadangi skubus gydymas yra gyvybiškai svarbus, reikia nedelsiant pasikonsultuoti su veterinaru.
Tikrinkite, ar nėra netikėtų patinimų ar iškilimų.
Kaip ir visiems šunims, rotveileriams kartais ant kūno gali atsirasti ataugų ar masių. Nors dažnai dėl jų nerimauti nereikia, pavyzdžiui, dėl karpų, cistų ar riebalinių gumbų, kai kuriais atvejais tai gali būti putliųjų ląstelių navikai – vėžio forma, kurią reikia gydyti kuo greičiau. Rotveileriai taip pat gali būti jautrūs tam tikros rūšies kaulų vėžiui, vadinamam osteosarkoma, kuri dažniau pasitaiko didesnėms šunų veislėms. Kadangi tai dažniausiai pasireiškia pečių, riešo ar kelių srityje, vienas pirmųjų simptomų dažniausiai būna šlubavimas. Taigi, kaip visada, svarbu atkreipti dėmesį į bet kokius netikėtus šuns pakitimus – ir, kadangi labai svarbu anksti aptikti, kuo greičiau galėsite gauti veterinaro pagalbos, tuo geriau.
Sveika dieta, sveikesnis šuo
Renkantis ėdalą rotveileriui yra daug veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti: amžių, gyvenimo būdą, aktyvumo lygį, fizinę būklę ir sveikatą, įskaitant galimą ligą ar jautrumą. Ėdalas suteikia energijos šuns gyvybinėms funkcijoms, o visoje mitybos formulėje turėtų būti pakoreguota maistinių medžiagų pusiausvyra, kad būtų išvengta bet kokio dietos trūkumo ar pertekliaus, nes jie abu gali turėti neigiamą poveikį šuniui. Kadangi itin didelių veislių šunims yra didesnė būklės, vadinamos virškinimo trakto susisukimu (GDV), rizika, kai skrandis per daug ištempiamas ir sukasi dėl dujų pertekliaus, kurį dažniausiai sukelia peršėrimas, rekomenduojama padalyti dienos normą į tris porcijas šuniukams ir stengtis laikytis šios tvarkos, kai jie suaugs. Švarus ir šviežias vanduo turi būti prieinamas bet kuriuo metu. Karštu oru ir ypač mankštinantis lauke, pasiimkite vandens ir darykite dažnas pertraukas, kad šuo galėtų palakti. Toliau pateiktos rekomendacijos sveikiems gyvūnams. Jei jūsų šuo turi sveikatos problemų, pasitarkite su veterinaru, jis paskirs išskirtinę veterinarinę dietą.
Rotveilerio šuniuko poreikiai energijos, baltymų, mineralų ir vitaminų požiūriu yra didesni nei suaugusių šunų. Jiems reikia energijos ir maistinių medžiagų net tik organizmo funkcijoms palaikyti, bet ir pačiam kūnui auginti bei stiprinti. Augančių rotveilerio šuniukų imuninė sistema vystosi palaipsniui. Antioksidantų kompleksas, įskaitant vitaminą E, gali padėti palaikyti natūralią jų apsaugą per šį didelių pokyčių, atradimų ir naujų potyrių laiką. Jų virškinimo funkcijos taip pat skiriasi nuo suaugusių rotveilerių: virškinimo sistema dar nėra subrendusi, todėl svarbu duoti lengvai virškinamų baltymų, kurie bus veiksmingai panaudoti kaulams, audiniams ir organams formuoti. Prebiotikai, tokie kaip fruktooligosacharidai (FOS), taip pat gali palaikyti jų virškinimą, padėdami subalansuoti žarnyno florą. Svarbu pasirinkti tinkamo dydžio, formos ir tekstūros granules, kad ėdalą būtų lengviau sugriebti. Itin dideli šuniukai, kurių augimo laikotarpis yra ilgas ir intensyvus, yra ypač jautrūs skeleto ir sąnarių problemoms, įskaitant galūnių defektus, kaulų deformacijas ir sąnarių pažeidimus.
Pirmoji augimo dalis (iki 8 mėnesių) daugiausia susijusi su kaulų vystymusi, nors raumenys taip pat pradeda augti. Ėdalas, kurio kalorijų kiekis yra adaptuotas, kad būtų palaikoma aukšta augimo sparta ir tuo pat metu būtų išvengta perteklinio svorio padidėjimo, padės sumažinti antsvorio riziką. Žinokite, kad kastracija yra šunų antsvorio rizikos veiksnys. Energijos ir mineralų (kalcio ir fosforo) pusiausvyra šiuo pirmuoju augimo etapu prisidės prie kaulų mineralizacijos, kad padėtų skatinti kaulų konsolidaciją ir sveiką sąnarių vystymąsi. Nors kalcio kiekis ėdale turi būti didesnis, itin didelių veislių šuniukai yra jautresni per dideliam kalcio vartojimui. Todėl svarbu suprasti, kad bet kokių ingredientų pridėjimas prie viso maisto, suformuluoto augimo etapui, geriausiu atveju yra nebūtinas ir blogiausiu atveju pavojingas gyvūnui, nebent jį paskirtų veterinaras.
Antruoju augimo etapu, nuo 8 mėnesių amžiaus, pritaikytas baltymų ir L-karnitino kiekis taip pat padės palaikyti raumenų vystymąsi. Per visą rotveilerių gyvenimą svarbu vengti juos šerti žmonių maisto produktais arba riebiais užkandžiais. Vietoj to apdovanokite juos granule iš ėdalo porcijos ir griežtai laikykitės šėrimo nurodymų, užrašytų ant pakuotės.
Kaip ir daugelis itin didelių veislių šunų, rotveileriai yra linkę į virškinimo sistemos jautrumą, o jų kūno svoris per visą gyvenimą gali apkrauti sąnarius. Rotveilerių mitybos poreikiai turėtų apimti aukštos kokybės baltymus ir subalansuotą maistinių skaidulų tiekimą, kad padėtų optimaliai virškinti, taip pat gliukozaminą, chondroitiną ir antioksidantus, kurie padėtų palaikyti sveikus kaulus ir sąnarius.
Omega 3 riebiosiomis rūgštimis, tokiomis kaip EPR-DHR, praturtinta formulė padės išlaikyti sveiką odą, o pritaikytas taurino kiekis yra svarbus sveikai širdies veiklai palaikyti.
Rūpinimasis rotveileriu
Kailio priežiūros, treniravimo ir mankštos patarimai
Kadangi suaugęs rotveileris yra labai raumeningas ir atletiškas šuo, jis turi daug mankštintis ir bendrauti, kad išlaikytų aukščiausią protinį ir fizinį lygį. Kad būtų lengviau sudeginti dalį šios energijos pertekliaus ir palaikyti ramią būseną, jiems reikės mankštintis bent dvi valandas per dieną. Idealiu atveju jiems taip pat bus naudinga plati saugi erdvė, kurioje jie gali išlakstyti visą energiją ir nuleisti šiek tiek garo. Kadangi rotveileriai gali būti tokie pat žaismingi kaip šuniukai net suaugę, jie taip pat įvertins žaidimus sode. Jie taip pat mėgsta plaukioti, jei yra tam saugi vieta.
Vidutinio ilgio dvigubą rotveilerio kailį reikia šukuoti kas savaitę, kad jis būtų kuo geresnės būklės. Didžiąją metų dalį šeriasi gana vidutiniškai, nors gali būti labiau išreikštas rotveilerio sezoninis šėrimasis pavasarį ir rudenį. Taip pat būkite pasirengę seilėtekiui. Jiems bus naudingas reguliarus maudymas, tačiau, atsižvelgiant į rotveilerio dydį, daugelis savininkų nusprendžia užsakyti profesionalius kailio priežiūros seansus. Rotveilerio nagus reikia kirpti pagal poreikį, reguliariai tikrinti ausis ir valyti dantis taip dažnai, kaip tik galite – bent du ar tris kartus per savaitę, bet, jei įmanoma, kasdien. Svarbiausia yra pripratinti juos prie to, kai yra jauni, kad žinotų, jog nėra ko bijoti.
Pradedant nuo jauno amžiaus, svarbu, kad rotveileris pripažintų jus kaip „gaujos lyderį“. Priešingu atveju jis manys, kad yra „vadas“. Dėl šios priežasties rotveileris nėra geras pasirinkimas pirmą kartą šunį įsigyjantiems savininkams. Tačiau su maloniu, bet tvirtu žmogumi ir tinkamu treniravimu, rotveilerio šuniukas išaugs į laimingą, drąsų suaugusį šunį. Taip pat, kadangi rotveileris turi natūralų ginantį instinktą, svarbu anksti jį socializuoti, kad jaustųsi patogiai su kitais žmonėmis ir gyvūnais. Jie labai protingi, todėl greitai mokosi ir mėgaujasi psichine stimuliacija treniravimo pamokose. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, visada naudokite teigiamą skatinimą ir atlygiu pagrįstus metodus.
7/7
Viskas apie rotveilerius
Nors nuomonės šia tema gali skirtis, rotveilerių patelės paprastai laikomos šiek tiek švelnesnėmis ir mažiau audringomis nei patinai. Tačiau tinkamai treniruojant ir, svarbiausia, kai tinkamas savininkas, abiejų lyčių atstovai gali tapti atsidavusiais augintiniais. Taip pat verta pagalvoti apie sterilizavimo pranašumus ir trūkumus. Pavyzdžiui, tai gali sumažinti tiek patinų, tiek patelių agresyvumą, tačiau, nestebint dietos, padidėja svorio priaugimo rizika. Pagaliau dar vienas pranašumas renkantis patelę yra tas, kad jos paprastai gyvena keliais metais ilgiau.
Turėdami storą dvigubą kailį rotveileriai puikiai jaučiasi žiemišku oru, bet vis tiek yra labiau jautrūs šalčiui, nei jūs manytumėte. Jie taip pat gali kentėti esant aukštai temperatūrai, todėl jų mankšta visada turėtų būti atitinkamai suplanuota. Būtina prieiga prie pavėsio ir pakankamo kiekio vandens. Taigi, nepaisant tos kieto vaikino reputacijos, rotveileriai labiau jautrūs ekstremaliems orams nei galite tikėtis.
Šaltiniai
- Amerikos veterinarijos centrai https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Dog Encyclopaedia. 2010 ir 2020 m. red.
- Banfieldo naminių gyvūnų ligoninė https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Product Book
- Amerikos veislynų klubas https://www.akc.org/
Pamėgti ir bendrinti šį puslapį